Konžská demokratická republika v ohrození: Ebola si vyžiadala už vyše 500 obetí a nákaza sa ďalej šíri

KINSHASA - V Konžskej demokratickej republike (KDR) sa potvrdilo už viac ako 500 úmrtí na ebolu. Ministerstvo informácií tejto stredoafrickej krajiny oznámilo, že počet potvrdených prípadov dosiahol 1561, pričom 506 ľudí ochoreniu podľahlo. V nemocniciach a izolačných centrách sa lieči 628 pacientov, z nákazy sa vyliečilo 253 osôb. Informuje o tom agentúra DPA.
Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) vyjadrilo znepokojenie, že pacienti s pozitívnym výsledkom testu opakovane utiekli z izolačných centier. Od májového vyhlásenia epidémie eboly v KDR sa týmto mimoriadne nebezpečným ochorením nakazilo v susednej Ugande 19 ľudí, pričom dvaja z nich mu podľahli.
Nebezpečný vírus
Ebola je život ohrozujúce vírusové ochorenie s vysokou úmrtnosťou, ktoré sa prenáša priamym kontaktom s nakazenými osobami alebo ich telesnými tekutinami. Terajšiu epidémiu spôsobuje kmeň vírusu Bundibugyo. Proti nemu neexistuje vakcína ani špecifická liečba a preto je obzvlášť ťažké dostať epidémiu pod kontrolu.
Súčasné vakcíny vyvinuté v rokoch 2018 až 2019, sú účinné len proti kmeňu Zair, ktorý spôsobil predchádzajúce veľké epidémie. Od minulého týždňa však prebiehajú klinické testy dvoch liekov proti kmeňu vírusu Bundibugyo, pripomenula DPA.