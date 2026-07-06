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Žilinskí policajti odhalili 21 opitých vodičov: Alkohol aj drogy za volantom a stovky priestupkov na cestách

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿)
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TASR

ŽILINA - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 21 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 14 z nich, ďalších sedem vodičov nafúkalo nad jedno promile. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u 22 vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Šefčíková. Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „Predbežné testy ukázali pozitívny výsledok u 13 vodičov. Na cestách policajti zaznamenali aj 1716 dopravných priestupkov spáchaných vodičmi motorových vozidiel a ďalších 48 priestupkov zo strany nemotorových účastníkov cestnej premávky,“ doplnila policajná hovorkyňa.

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