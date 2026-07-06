Tragédia na vodnej nádrži: Na brehu našli nehybné telo 41-ročného muža! Prípad rieši polícia

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj)
ĽUBOREČ - Tragický záver týždňa. V nedeľu v poobedných hodinách bolo pri skalnatom brehu vodnej nádrže Ľuboreč nájdené nehybné telo 41-ročného muža.
Ako uviedla polícia, na určenie presnej príčiny smrti bola nariadená súdna pitva. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia.
"V súvislosti s touto tragickou udalosťou apelujeme na všetkých návštevníkov, aby pri vode dbali na zvýšenú opatrnosť. Nepreceňujte svoje sily, nevstupujte do vody pod vplyvom alkoholu a vždy myslite na svoju bezpečnosť," dodala polícia.