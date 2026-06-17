Richard Rybníček po voľbách skončí v politike, chce vydať knihu

TRENČÍN - Trenčiansky primátor Richard Rybníček skončí po októbrových komunálnych voľbách ako primátor Trenčína. Po 16 rokoch nebude pokračovať ako aktívny politik na komunálnej ani celoslovenskej úrovni. Povedal to v stredu počas ohlásenia kandidatúry jeho zástupcu na post primátora Trenčína.
„Treba dať priestor niekomu, kto má viacej síl, energie a môže aj zmeniť atmosféru v meste. Každý nový človek prináša novú energiu, a preto je veľmi dôležité, aby sa po 16 rokoch politici striedali a vedeli, kedy majú odísť. Myslím si, že je to aj politická kultúra,“ povedal Rybníček.
Ako dodal, ako aktívny politik sa odstrihne od politiky, nebude kandidovať ani na poslanca. Zdôraznil, že určite zostane v kontakte so samosprávou, po októbrových komunálnych voľbách chce chodiť po Slovensku a zdieľať svoje skúsenosti zo samosprávy.
„Vážne rozmýšľam, že na konci môjho mandátu vydám knihu, s ňou by som chcel jazdiť po Slovensku a predstavovať to, čo som za 16 rokov v politike zažil. A chcem ako expert riešiť aj reformu verejnej správy,“ zdôraznil. Doplnil, že sa chce venovať rodine, v najbližších troch-štyroch rokoch chce pôsobiť ako odborník na samosprávu. „Neviem, čo bude v roku 2029 alebo 2030, no v najbližších rokoch si chcem dať od politiky odstup,“ uzavrel Rybníček.