Slovák čelí v USA vážnym obvineniam: Nelegálne hlasoval vo voľbách

WASHINGTON - Šesťdesiatdvaročného Slováka Mariana Charituna s pobytom v americkom štáte New Jersey zatkli a obvinili z nelegálneho hlasovania vo federálnych voľbách a nepravdivých vyhlásení v žiadosti o občianstvo USA. Oznámil to vo štvrtok tamojší prokurátor Robert Frazer.
Charitun sa medzičasom postavil pred federálny súd v meste Newark. „Aby sa osoba mohla zaregistrovať a voliť vo federálnych voľbách, musí byť občanom Spojených štátov. Charitun nebol občanom Spojených štátov, keď sa registroval na voľby v New Jersey,“ uvádza sa v súdnych dokumentoch. „Vo svojom registračnom formulári pre voličov však Charitun falošne osvedčil a potvrdil, že je občanom Spojených štátov. Po schválení jeho žiadosti o registráciu Charitun, stále bez občianstva Spojených štátov, hlasoval vo voľbách do Kongresu 8. novembra 2022,“ stálo vo vyhlásení.
Slovák požiadal o americké občianstvo až po nelegálnom hlasovaní
Slovák požiadal o americké občianstvo až po nelegálnom hlasovaní vo federálnych voľbách. Vo formulári musia byť informácie úplné, pravdivé a správne, inak sa to považuje za krivú prísahu. V žiadosti však nepravdivo vyhlásil, že sa nikdy nezaregistroval na voľby ani nevolil vo federálnych voľbách v USA. Za hlasovanie vo federálnych voľbách Charitunovi hrozí v prípade preukázania viny maximálne ročný trest odňatia slobody. Za nezákonné nadobudnutie občianstva to môže byť až 10 rokov väzenia. Podľa Frazera sa na vyšetrovaní prípadu podieľali agenti z Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ministerstva vnútornej bezpečnosti a Úradu pre občianstvo a imigráciu USA (USCIS).