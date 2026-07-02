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Z kabelky ukradol mobil aj peňaženku: Bratislavská polícia hľadá páchateľa

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(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj﻿)
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TASR

BRATISLAVA - Bratislavská polícia pátra po neznámom páchateľovi, ktorý popoludní 3. júna odcudzil v priestoroch nákupného centra na Mlynských Nivách v hlavnom meste z kabelky mobilný telefón a peňaženku. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu osoby.

„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície na sociálnej sieti,“ uviedla polícia.

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