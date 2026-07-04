Polícia bude hliadkovať aj na vode, poriečne oddelenie prijalo letné opatrenia

BRATISLAVA - Počas letnej turistickej sezóny bude poriečne oddelenie poriadkovej polície Prezídia Policajného zboru plniť úlohy na vodných plochách naprieč Slovenskom. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť bezpečnosť, predchádzať incidentom a efektívne reagovať na mimoriadne udalosti. Informovala o tom Zuzana Hrabovská z Prezídia Policajného zboru.
V letných mesiacoch budú môcť turisti a návštevníci vodných plôch stretnúť aj policajtov poriečneho oddelenia, ktorí budú vykonávať hliadkovú činnosť na člnoch. „V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečna polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo zákona o Policajnom zbore, a to najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku,“ uviedla Hrabovská.
Pri kontrolách môžu poriečni policajti zastaviť plavidlo a podrobiť jeho vodiča dychovej skúške na zistenie alkoholu alebo orientačnému testu na prítomnosť drog. Tieto oprávnenia sa podľa polície vzťahujú výlučne na osobu, ktorá plavidlo vedie, nie na pasažierov. Policajti sú zároveň oprávnení skontrolovať doklady potrebné na vedenie plavidla, overiť totožnosť osôb, preveriť plavidlo a osoby v informačných systémoch polície a vykonať vizuálnu kontrolu plavidla v súvislosti s pátraním po osobách alebo veciach.
Hliadky budú nasadzované podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na celom území Slovenska vrátane obľúbených rekreačných lokalít, akými sú Zemplínska šírava, Domaša či Liptovská Mara. Policajný zbor pri kontrolách spolupracuje aj s Dopravným úradom, ktorý vykonáva kontroly technického stavu plavidiel, ich vybavenia a dodržiavania pravidiel plavby.
Polícia apeluje na všetkých návštevníkov vodných plôch, aby dodržiavali pravidlá bezpečnej plavby a kúpania, správali sa zodpovedne a rešpektovali pokyny policajtov a ďalších záchranných zložiek. „Len počas minulého víkendu bola polícia privolaná k deviatim prípadom nezvestných osôb v blízkosti vodných plôch, pričom v niektorých prípadoch prebiehalo pátranie aj za účasti potápačov poriečnej polície. Vo všetkých prípadoch boli osoby nalezené na vodnej ploche bez známok života. Žiaľ, aj v sobotu dopoludnia prijali policajti oznámenie o náleze tela muža bez známok života na jednom z vodných tokov v okrese Michalovce,“ uzavrela Hrabovská.