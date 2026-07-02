Akcia Jazvec: Polícia rozbila drogový biznis dvojice, ktorá predávala drogy v okrese Galanta

Polícia obvinila dvojicu, ktorá v okrese Galanta predávala drogy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)
GALANTA - Polícia zrealizovala akciu s názvom Jazvec, v rámci ktorej obvinila 36-ročného muža a 43-ročnú ženu z drogovej trestnej činnosti. Dvojica recidivistov si spoločne zarábala na živobytie predajom heroínu a pervitínu na území okresu Galanta. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Galéria: Polícia obvinila dvojicu, ktorá predávala drogy
Partneri skladovali drogy priamo v dome, kde žili. „Vo veľkom prijímali objednávky a drogy predávali s cieľom zisku. Zarobené peniaze investovali do ďalších zásob a osobnej potreby,“ dodali policajti. Počas realizácie akcie vykonali domovú aj osobnú prehliadku. Zaistený materiál polícia odovzdala na znalecké skúmanie. V prípade dokázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov.