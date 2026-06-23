Na ŠTS pokračuje výsluch svedka Petra Tótha v kauze vraždy Jána Kuciaka

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov aj v utorok výsluchom svedka Petra Tótha. V pondelok (22. 6.) absolvoval tento bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby spontánnu výpoveď a odpovedal na otázky prokurátorov.
Spomedzi obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Marian K. Ostatní požiadali o konanie v ich neprítomnosti. Svedok na začiatku utorkového hlavného pojednávania potvrdzoval autenticitu tzv. motákov, ktoré mu z väzby posielal Marian K. Podľa Tótha sa v nich okrem iného hovorilo aj o žiadosti obžalovaného, aby sa Norbert Bödör informoval u vtedajšieho špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika o možnostiach intervencie v prospech Mariana K.
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Tóth povedal, že dostal sprostredkovaný odkaz, že ak by Kováčik intervenoval v prospech Mariana K., prokurátor vtedajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta by zorganizoval tlačovú konferenciu, pretože vtedy bol Marian K. vo väzbe len vo veci zmenky.
Priblížil, že tzv. motáky mu doručoval advokát Andrej Šabík s tým, že ide o písomnosti vyprodukované vo väzbe Marianom K. „Nenapísal som si tieto motáky sám, čo podľa mojej mienky je veľmi jednoduché forenznými prostriedkami preukázať. Všetko, čo hovorím o obsahu motákov, je moja interpretácia tých textov na základe toho, akú som mal skúsenosť s Marianom K. alebo inými osobami,“ podčiarkol Tóth.
V pondelok svedok hovoril o okolnostiach nadobudnutia podozrenia voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy. Toto podozrenie napokon podľa jeho slov viedlo k tomu, že kontaktoval orgány činné v trestnom konaní. Za motív kontaktovať políciu označil „výchovu k absolútnej úcte k ľudskému životu“.
Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.