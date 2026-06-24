Kauza Kuciak pokračuje: Tóth opisoval sledovanie Jána Kuciaka na objednávku Mariana K.

PEZINOK - Svedok Peter Tóth vypovedá v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka a v prípade prípravy vrážd prokurátorov tretí deň v rade. V pojednávacej miestnosti Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku sa aj v stredu nachádza spomedzi štvorice obžalovaných len Marian K.
Výsluch a otázky
Počas pondelka (22. 6.) a utorka (23. 6.) absolvoval Tóth spontánnu výpoveď, odpovedal na otázky prokurátorov, obhajoby, obžalovaného Mariana K. a splnomocnencov poškodených. Prehrávala sa aj telefonická komunikácia Tótha s obžalovaným.
Stredajšie hlavné pojednávanie pokračuje otázkami splnomocnenca poškodených Romana Kvasnicu a následne otázkami senátu. Okrem konfrontácie svedka s dôkazmi je naplánované aj prípadné odstraňovanie rozporov v jeho výsluchu.
Dlhé vypočúvanie
Tóth absolvoval v pondelok približne osemhodinový výsluch, v utorok vypovedal ešte o niečo dlhšie. Okrem iného opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači v okrese Galanta aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. Prípad sa tak po tretí raz dostal na ŠTS. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018. K ich realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený je od roku 2022 Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.
Vypovedal o sledovaní novinára Jána Kuciaka
Svedok Peter Tóth vypovedal na stredajšom hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku o sledovaní novinára Jána Kuciaka z októbra 2017. Potvrdil, že požiadavku dostal od obžalovaného Mariana K. a „paparazzovaním“ poveril Miroslava Kriaka s jeho tímom. „Určite som to zadal sprostredkovane na osobnom stretnutí s pánom Kriakom. My sme sa za takýmto účelom vždy stretávali v kaviarni na rohu ulíc Tomášikova a Mierová v Bratislave. V blízkosti finančného riaditeľstva, kde bol Kriak v tom čase služobne zaradený,“ ozrejmil Tóth.
Svedok Kriakovi povedal, že ide o Kuciaka, ktorý v tom čase pracoval ako novinár v Aktualitách a ústne mu poskytol základné informácie z nafotených lustračných diagramov. „Kriak si to väčšinou zapísal a potom už vedel, čo má robiť,“ podotkol. Neskôr mu mohol poskytnúť aj informáciu o reálnom Kuciakovom bydlisku, ktorú mal od Mariana K.
Doplnil, že výstupy zo sledovania mu Kriak odovzdal vždy na USB kľúči, ktorý následne odovzdal obžalovanému. „Na USB kľúči určite boli aj fotografie, ale teraz neviem, či boli vložené do textového súboru,“ dodal s tým, že tieto fotografie boli veľmi nekvalitné. „Neviem, či to vyplynulo z textu alebo z ústneho podania pána Kriaka, ale z jeho zistení malo vyplývať, že v priebehu víkendu Ján Kuciak pracoval manuálne na rekonštrukcii domu vo Veľkej Mači,“ ozrejmil.
Zadanie od Mariana K. sa podľa svedka týkalo celkovo do 20 osôb. Okrem viacerých novinárov aj vtedajšieho generálneho prokurátora SR Jaromíra Čižnára, jeho sledovanie však bolo podľa Tótha len „fingované“. Tím sledoval aj vtedajšieho predsedu Krajského súdu v Bratislave, ale s nulovým výsledkom. „Obžalovaný podal požiadavku aj na sledovanie vtedajšieho advokáta a politika Daniela Lipšica. Tím ho vykonal,“ podotkol Tóth. Ako pokračoval, Kriak zachytil i vtedajšieho riaditeľa bezpečnostnej sekcie Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu, ktorý sa stretol s Marekom Gašparecom.
„My sme raz s Kriakom iba náhodne urobili fotku Dušana Kováčika. Nespomínam si, či sa to odovzdalo Marianovi K.,“ doplnil svedok. Obžalovaný zadal podľa Tótha aj sledovanie Richarda Sulíka. „Výsledky zo sledovania som odovzdal Marianovi K.,“ spresnil. Z výpovedí svedka vyplýva, že výstupy zo sledovaní mali slúžiť ako podklady pre projekt Na pranieri.
„Marian K. ma neustále hypnotizuje pohľadom,“ povedal počas hlavného pojednávania Tóth s tým, že ho to dosť vyrušuje. Marian K. na neho podľa jeho slov robil aj grimasy. Obžalovaný reagoval, že sa len pozerá na svedka. „Zachovajte kamennú tvár,“ vyzval Mariana K. predseda senátu Miroslav Mazúch. Obžalovaný však má podľa jeho slov právo pozerať na svedka počas jeho výsluchu.