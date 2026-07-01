Exšéfka bratislavskej prokuratúry Iveta K. je vinná zo zneužitia právomoci: Súd jej uložil podmienečný trest

BRATISLAVA - Bývalá šéfka Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave Iveta K. je vinná zo spáchania zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Mestský súd Bratislava I jej v stredu vymeral dvojročný podmienečný trest odňatia slobody so skúšobnou dobou v trvaní dva roky. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaná sa odvolala. Stíhaná je za nevybavenie dvoch návrhov vyšetrovateľa na podanie obžaloby.
Obžalovaná vinu odmieta, žiada oslobodenie
„Necítim sa vinná, nedopustila som sa žiadneho úmyselného ani žiadneho iného trestného činu,“ povedala obžalovaná v záverečnej reči pred vyhlásením rozsudku. Žiadala o oslobodenie spod obžaloby. Prokurátor navrhoval súdu, aby uznal obžalovanú za vinnú a uložil jej podmienečný trest.
Pri uložení trestu súd prihliadal na doterajšiu bezúhonnosť obžalovanej. „Mimoriadne znížil tento trest zo štyroch rokov na dva roky,“ ozrejmil samosudca Mestského súdu Bratislava I Karol Posluch. Na účely trestného konania podľa jeho názoru postačuje podmienečný odklad so skúšobnou dobou. Pri jej konaní išlo podľa jeho slov o nepriamy úmysel.
Prokurátor si ponecháva možnosť odvolania
Prokurátor Krajskej prokuratúry v Prešove rozhodnutie prvostupňového súdu rešpektuje. „Zatiaľ som sa k nemu nevyjadril, po následnej analýze a porade sa vyjadríme k opravnému prostriedku,“ povedal médiám. Obžalovaná po odchode z pojednávacej miestnosti na otázky médií neodpovedala. Prvostupňový súd už v tomto prípade v minulosti dvakrát rozhodol. V roku 2024 skonštatoval, že sa Iveta K. nedopustila trestného činu. Podľa súdu mal skutok prejednať iný orgán ako disciplinárne previnenie. Krajský súd v Bratislave toto rozhodnutie zrušil, rovnako tak aj oslobodzujúci rozsudok z roku 2025.
Ivetu K. odvolal v roku 2019 z funkcie krajskej prokurátorky v Bratislave niekdajší generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Dôvodom boli prieťahy, keď osem rokov nepodala na Lóranta K. obžalobu z pokusu o úverový podvod. Ide o známeho vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku. V marci 2021 jej generálny prokurátor Maroš Žilinka dočasne pozastavil výkon funkcie.