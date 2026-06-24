Ústavný súd nevyhovel generálnemu prokurátorovi v spore o zákon o meste Košice

KOŠICE - Ústavný súd (ÚS) SR nevyhovel návrhu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku, ktorý napadol ako protiústavnú časť zákona o meste Košice. Sporné ustanovenia z novely zákona z roku 2023 umožnili zrušenie alebo zlúčenie mestskej časti Košíc bez konania miestneho referenda. ÚS rozhodol na stredajšom zasadnutí pléna.
Žilinka napadol zmenu v zákone na podnet 14 košických mestských častí (MČ). „Generálny prokurátor Slovenskej republiky je toho názoru, že napadnuté ustanovenia zákona o meste Košice porušujú ústavný princíp rovnosti a zákaz diskriminácie pri správe vecí verejných, pretože zákonodarca napadnutou právnou úpravou odňal obyvateľom mestských častí Košíc právo rozhodovať o vytvorení, zrušení, zlúčení alebo rozdelení mestskej časti v obligatórnom referende,“ informovala vo februári 2025 hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Zuzana Drobová. Doplnila, že všetkým ostatným obyvateľom s trvalým pobytom na území Slovenska vrátane mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy zostalo zachované právo rozhodovať o týchto otázkach v referende, ktoré je formou priamej demokracie.
ÚS prijal návrh generálneho prokurátora na ďalšie konanie 11. júna 2025 s tým, že zároveň pozastavil účinnosť sporných ustanovení.
Parlament koncom apríla tohto roku schválil novelu zákona o meste Košice. Tá má smerovať k tzv. racionalizácii počtu košických mestských častí, ktorých je v súčasnosti 22. O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Ak by nebolo úspešné, od roku 2030 by sa počet mestských častí automaticky znížil na štyri podľa aktuálneho okresného členenia.