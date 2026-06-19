V Bruseli sa rozhoduje o miliardách: Fico avizuje tvrdý boj za slovenské peniaze

BRUSEL - Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Uviedol to premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na konci samitu EÚ v Bruseli.
Fico pripomenul, že budúci rozpočet EÚ „má byť úplne iný ako doteraz“. Dodal, že je záujem navýšiť celkový objem dlhodobého rozpočtu, pričom čísla sa pohybujú od 1,985 bilióna k 1,450 bilióna eur - ide o návrhy Európskej komisie a cyperského predsedníctva EÚ. „Problém je, že eurokomisia navrhuje zníženie obálky, pokiaľ ide o kohéziu, odstraňovanie regionálnych rozdielov aj pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku,“ uviedol. Dodal, že aj preto sa znovu vytvorila skupina priateľov kohézie, kde Slovensko zohráva „aktívnu úlohu“. „Je nás tam 16 dohromady a tvrdíme, že odstraňovanie regionálnych rozdielov nie je iba podstata EÚ, že v tom vidíme aj obrovskú príležitosť pre konkurencieschopnosť, že nemôžeme postaviť odstraňovanie regionálnych rozdielov proti konkurencieschopnosti,“ spresnil.
Dodal, že sú krajiny argumentujúce za viac peňazí do obrany a na nové priority, preto vníma, že bude „náročné postaviť rozpočet“, lebo rokujú o ňom „dva rozdielne svety“ v rámci EÚ. „Patríme do skupiny priaznivcov odstraňovania regionálnych rozdielov, rovnako si myslíme, že nemôžeme oslabovať spoločnú poľnohospodársku politiku. Vo svojom vystúpení som povedal, že pri formovaní parametrov poľnohospodárskej politiky nesmieme zabúdať na to, že Slovensko je postavené na veľkých farmách, a že toto špecifikum musí byť zohľadnené, pretože inak budeme poškodení,“ vysvetlil.
Fico potvrdil, že Slovensko sa nebráni novým prioritám v rámci rozpočtu, napríklad pri vytváraní Fondu európskej konkurencieschopnosti. Tvrdí však, že tento fond nemôže byť postavený na tom, že peniaze z neho dostanú iba „výnimoční“, lebo to by ešte viac prehlbovalo regionálne rozdiely. „Fond konkurencieschopnosti musí zohľadňovať geografické rozloženie síl, nemôže to byť iba o tom, že ja som perfektný vo vede a na výskum dostanem viac, ja nie som perfektný, tak dostanem menej,“ upozornil.
Slovensko sa podľa neho nebráni ani návrhu na posilnenie regiónov na východných hraniciach EÚ. „Ak takýto návrh príde, projekty pre posilnenie, pre interkonektivitu medzi Ukrajinou a EÚ, brániť sa nebudeme, pretože aj my môžeme z toho profitovať,“ odkázal. Premiér spomenul aj snahy hľadať nové zdroje do rozpočtu EÚ, lebo ak sa hovorí o zvyšovaní objemu rozpočtu, tak treba povedať, odkiaľ zobrať ďalšie peniaze, pričom sú napríklad nápady získať príjmy z elektronického odpadu.
Prioritou debát lídrov EÚ je však dosiahnuť dohodu o dlhodobom rozpočte do konca roku 2026, kde podľa Fica „bude musieť ustúpiť každý“. To by umožnilo v roku 2027 prijímať legislatívne úkony, aby sa od 1. januára 2028 mohlo pracovať s novým viacročným finančným rámcom. „My budeme konštruktívni hráči, budeme si strážiť naše záujmy, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že len dohoda nás posunie k tomu, že budeme mať rozpočet EÚ,“ uviedol Fico.