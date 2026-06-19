Škandál v Trnave: Zábery študentov z bezpečnostnej kamery na internáte sa objavili na platenej pornostránke!

TRNAVA - Po rokoch sa našli na pornostránke. Trnavskí policajti sa zaoberajú prípadom mladých mužov, ktorých ešte počas štúdia na športovej akadémie nahrávali na internáte bezpečnostné kamery, častokrát nahých či len sporo oblečených.
Na prípad upozornila TV JOJ. Ako uviedli, jedného z bývalých študentov, s ktorým sa televízia rozprávala, mal osloviť neznámy muž, ktorý mu tvrdil, že sa objavuje na záberoch dostupných na platenej pornostránke. Najskôr tomu nechcel veriť, keď však videl spomínané zábery, zistil, že je na nich skutočne on. "Boli tam hodiny záberov mňa a mojich kamarátov, holých či oblečených," povedal bývalý študent. V čase vzniku záznamov mal podľa vlastných slov 16 rokov. Niektorí chlapci boli dokonca ešte mladší.
Podľa bývalých študentov majú záznamy pochádzať z bezpečnostných kamier umiestnených v priestoroch internátu. Mladí športovci netušili, že by sa záznamy mohli niekedy dostať mimo interný systém. Obávajú sa, že vidí môže byť ešte viac.
Futbalový klub, pod ktorý akadémia patrí, uviedol, že od začiatku spolupracuje s políciou. Podľa jeho stanoviska boli kamery na internáte umiestnené z bezpečnostných dôvodov a ubytovaní hráči mali byť o ich existencii informovaní. Klub zároveň uviedol, že doterajšie informácie nasvedčujú možnému neoprávnenému prístupu do systému treťou osobou a následnému zverejneniu záznamov. Rozsah prípadného úniku dát zatiaľ nie je známy.
Polícia zatiaľ preveruje podozrenie z rozširovania detskej pornografie a neoprávneného prístupu do počítačového systému. „Policajti vykonávajú úkony potrebné na preverenie skutku. Vzhľadom na to nemôžeme k prípadu poskytnúť bližšie informácie,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.