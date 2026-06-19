Rýchly zásah v centre Bratislavy: VIDEO Polícia prekazila krádež priamo na mieste

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Policajti v stredu (17. 6.) prekazili pokus o krádež na Zelenej ulici v Bratislave. Tri ženy vo veku 19, 22 a 28 rokov sa tam pokúsili ukradnúť peňaženku z ruksaku, ktorý mala poškodená žena na chrbte. Sudca voči nim už vydal v superrýchlom konaní odsudzujúci rozsudok. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
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Polícia prekazila pokus o krádež v centre Bratislavy (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
„Ich počínanie však neušlo pozornosti policajtov prvého bratislavského okresu, ktorí sa v danom momente nachádzali v blízkosti miesta skutku, toto konanie spozorovali a bez váhania zakročili, čím predišli ujme na majetku 63-ročnej zahraničnej turistky,“ poukázala polícia.