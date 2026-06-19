Dráma pri montáži 5G vysielača: Obrovský kolos sa zrútil k zemi, sekundy hrôzy zachytili na VIDEO!

POZNAŇ - Pri stavbe telekomunikačnej infraštruktúry novej generácie došlo v Poľsku k závažnej nehode, ktorá len zázrakom neskončila tragédiou. Počas montáže desiatky metrov vysokého stožiaru siete 5G sa celá konštrukcia náhle a nekontrolovateľne zrútila k zemi. Celý hrozivý moment sa podarilo zachytiť na video a prípadom sa už intenzívne zaoberajú príslušné úrady aj stavebný dohľad.
K incidentu došlo v poľskom meste Poznaň v stredu popoludní. Robotníci pomocou ťažkého žeriavu vztyčovali masívny, desiatky metrov dlhý kovový vysielač na vopred pripravenú betónovú základňu. V momente, keď bol kolos takmer vo zvislej polohe, však nastali sekundy hrôzy. Konštrukcia náhle stratila stabilitu a obrovskou rýchlosťou sa preklopila a udrela o zem.
„Počas vztyčovania komunikačného stožiara siete 5G došlo k prasknutiu upevňovacieho pásu, v dôsledku čoho sa celý stožiar zrútil k zemi,“ potvrdila pre portál WP hovorkyňa tamojšej polície Anna Klój.
Hrozivo vyzerajúce zábery z pádu sa okamžite objavili na sociálnych sieťach, kde vyvolali obrovskú vlnu reakcií. Napriek tomu, že išlo o masívnu konštrukciu, ktorá dopadla do obývanej oblasti, polícia priniesla dôležitú správu – pri nehode sa nikto nezranil a nedošlo k žiadnym ujmám na zdraví. Policajné hliadky na mieste okamžite stotožnili a vypočuli všetkých pracovníkov na stavbe a zabezpečili svedectvá okoloidúcich.