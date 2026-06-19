Čo je to za rozvod? Celebritné manželstvo končí, ale... Spoločné dieťa bude!

LOS ANGELES - Fanúšikovia zostali v šoku, keď sa objavili správy, že country hviezda Jelly Roll a influencerka a podcasterka Bunnie XO po takmer desiatich rokoch manželstva smerujú k rozvodu. Ešte väčšie prekvapenie však prišlo vzápätí: napriek rozpadu manželstva tvrdia, že zostávajú najlepšími priateľmi a stále plánujú priviesť na svet spoločné dieťa.
Podľa najnovších vyjadrení Bunnie XO vznikol zlom počas ostrej hádky na Deň matiek. V návale emócií vraj povedala Jelly Rollovi, aby podal žiadosť o rozvod. Spevák jej slová zobral doslova a rozvodové papiere skutočne podal v máji v štáte Tennessee. Bunnie neskôr priznala, že to nepovažovala za definitívne rozhodnutie a že ju jeho krok zaskočil. Zároveň však dodala, že celá situácia ich prinútila viesť úprimné rozhovory o budúcnosti.
Najväčšiu pozornosť vyvolali slová Bunnie XO v jej podcaste, kde zdôraznila, že medzi nimi nie je nenávisť ani dramatický škandál. Podľa nej nikto nikoho nepodviedol a rozchod nie je výsledkom jedinej katastrofickej udalosti. Naopak, tvrdí, že ich vzťah sa jednoducho vyvinul do inej podoby. Bunnie opísala Jelly Rolla ako svojho „najlepšieho priateľa“ a povedala, že chcú zostať šťastní, zdraví a blízki aj po rozvode.
Azda najnečakanejšou správou je, že pár neukončil svoju cestu za rodičovstvom. Bunnie XO otvorene potvrdila, že s Jelly Rollom stále plánujú mať dieťa a následne ho spoločne vychovávať. Dokonca prezradila, že budúce dieťa už familiárne prezývajú „Little Nugget“. Podľa jej slov bude ich budúca rodina fungovať netradične, no verí, že dokážu vytvoriť láskyplné prostredie aj bez manželstva. Jelly Roll vraj jej rozhodnutie plne podporuje a naďalej zdieľa rovnakú túžbu stať sa rodičom.