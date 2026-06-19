Sexi milenka Hugha Hefnera (†91): Po rokoch v spoločnosti... Takto dnes vyzerá!

LOS ANGELES - Bridget Marquardt bola kedysi súčasťou života Hugha Hefnera. Po rozchode s ním sa stiahla z verejnosti a ľudia ju mohli vídať len sporadicky. Výnimky nerobí často, no tentoraz sa po dlhom čase objavila v spoločnosti. Takto dnes vyzerá!
Bridget Marquardt patrila medzi najznámejšie tváre éry magazínu Playboy a televíznej reality šou The Girls Next Door. Spolu s Holly Madison a Kendrou Wilkinson tvorila trojicu žien, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou života zakladateľa impéria Playboy, Hugha Hefnera, a zároveň hviezdami úspešného televízneho formátu.
K svetu modelingu dostala pomerne netradične. Povzbudená priateľmi oslovila redakciu magazínu s túžbou stať sa Playmate. Hoci jej prvé pokusy neboli úspešné, vytrvalosť sa jej napokon vyplatila. Po presťahovaní do Los Angeles začala pracovať ako modelka a získavať menšie herecké príležitosti. Práve v tomto období sa dostala do spoločnosti Hugha Hefnera a postupne sa stala jednou z jeho partneriek.
V roku 2002 sa nasťahovala do slávneho sídla Playboy Mansion a o niekoľko rokov neskôr ju spoznali milióny televíznych divákov vďaka spomínanej reality šou. Popularita relácie jej otvorila dvere k ďalším mediálnym projektom a opakovane sa objavila aj na titulných stranách magazínu Playboy. Koncom roka 2008 sa zároveň skončil aj jej vzťah s Hughom Hefnerom. Krátko nato opustila Playboy Mansion a začala novú životnú etapu. V tom istom období sa dala dokopy s režisérom Nicholasom Carpenterom, s ktorým sa v roku 2015 zasnúbila.
SEXI milenka (40) Hugha Hefnera: O 15 rokov neskôr a s 15 kilami NAVYŠE... Aha, ako DNES vyzerá!
Aj keď sa dnes na verejnosti objavuje menej často ako v časoch svojej najväčšej slávy, nedávno sa zúčastnila festivalu BANFF World Media Festival v Kanade, kde bola pozvaná. Dnes má Bridget 52 rokov a pozrite, ako dobre vyzerá!