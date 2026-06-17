MIMORIADNE Ústavný súd ROZHODOL o Ficovej vláde: Mali ste konať OKAMŽITE!

KOŠICE/BRATISLAVA - Ústavný súd SR zverejnil výklad ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý prináša jasný odkaz vláde Roberta Fica (Smer-SD). Ak štátny dlh dosiahne hranicu, pri ktorej zákon vyžaduje žiadosť o vyslovenie dôvery, kabinet musí konať „bez zbytočného odkladu“. Sudcovia zároveň zdôraznili, že to znamená okamžité aktívne kroky bez neodôvodnenej nečinnosti. Ústavný súd dokonca podporil aj samotný prezident.
Rozhodnutie padlo v konaní na základe návrhu skupiny 32 poslancov Národnej rady SR. Tí žiadali výklad ustanovení ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktoré upravujú postup vlády pri prekročení sankčných pásiem takzvanej dlhovej brzdy.
Aktualizované 15:04 - reakcia prezidenta
"Rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR potvrdilo môj názor ako prezidenta Slovenskej republiky, že vláda mala už dávno požiadať parlament o vyslovenie dôvery kvôli takzvanej dlhovej brzde," reagoval prezident Peter Pellegrini na výklad Ústavného súdu SR k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti.
"Verím, že po tomto rozhodnutí Ústavného súdu tak vláda spraví bez ďalšieho odkladu a Národná rada Slovenskej republiky bude môcť túto žiadosť vlády prerokovať najneskôr na svojej najbližšej schôdzi," povedal.
Dvojročné obdobie uplynulo
Ústavný súd vo svojom stanovisku uviedol, že po uplynutí dvojročného obdobia od schválenia programového vyhlásenia vlády musí kabinet vychádzať z posledného zverejneného údaja Eurostatu o výške verejného dlhu. Ak zistí, že dlh dosahuje alebo presahuje hranicu, s ktorou zákon spája povinnosť požiadať parlament o vyslovenie dôvery, musí tak urobiť bez prieťahov.
Sudcovia zároveň odmietli výklad, podľa ktorého by vláda mala na podanie žiadosti až 30 dní. Podľa Ústavného súdu takáto lehota neexistuje. Pojem „bez zbytočného odkladu“ podľa výkladu znamená okamžité konanie s prihliadnutím na nevyhnutné procedurálne kroky, nie však odkladanie rozhodnutia na týždne či mesiace.
Krajina sa významne zadlžuje, poslanci v parlamente o dôvere vláde opätovne ešte nehlasovali
Výklad je významný aj vzhľadom na aktuálnu situáciu verejných financií. Hrubý dlh Slovenska totiž podľa dostupných údajov presahuje hranice všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy. Štvrtá vláda Roberta Fica pritom o vyslovenie dôvery parlament nepožiadala ani niekoľko mesiacov po tom, ako táto povinnosť podľa opozície vznikla. Kritici kabinetu upozorňujú, že vláda nekonala už od novembra minulého roka.
Ústavný súd zároveň zdôraznil, že po podaní žiadosti vzniká povinnosť konať aj Národnej rade SR. Parlament musí žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej takisto bez zbytočného odkladu. Sudcovia tiež konštatovali, že späťvzatie takejto žiadosti nie je prípustné.
Rozhodnutie predstavuje dôležité spresnenie pravidiel fungovania dlhovej brzdy a môže mať aj politické dôsledky. Výklad totiž naznačuje, že vláda nemá pri prekročení zákonom stanovenej hranice dlhu priestor na dlhodobé vyčkávanie a musí sa uchádzať o potvrdenie dôvery poslancov bez zbytočných prieťahov.
Opozícia reaguje
Na rozhodnutie Ústavného súdu už reagujú aj opoziční poslanci. Jedným z nich je aj Viliam Karas z KDH, ktorý tvrdí, že Ústavný súd "im dal za pravdu".
Podľa opozičného odborníka na financie z Progresívneho Slovenska Štefana Kišša je vraj realitou, že Slovensko má týmto krokom vládu bez dôvery. "Prečo sa tak boja postaviť sa pred poslancov?" pýta sa Kišš.