Extrémne krutý trest Iránu pre ženu: Speváčku za koncert bez hidžábu odsúdili na 74 rán bičom

TEHERÁN - Populárnej iránskej speváčke Parastú Ahmadíovej a ôsmim členom jej tímu udelil súd vo štvrtok trest 74 rán bičom a dvojročný zákaz vycestovať z krajiny za odohranie online koncertu bez hidžábu. Informujú agentúry DPA a denníka The Guardian.
Ahmadíová odohrala so svojou skupinou v decembri 2024 online koncert na platforme YouTube, čím porušila niekoľko iránskych zákonov. Verejné koncerty ženských interpretiek sú v islamskej republike zakázane a Ahmadíová ho dokonca odohrala bez hidžábu a oblečená v šatách.
Súd v rozsudku uviedol, že skupina šírila na internete „vulgárny a nemorálny obsah“. Speváčka sa ešte môže voči verdiktu súdu odvolať. Nahrávka z koncertu má na YouTube momentálne takmer tri milióny vzhliadnutí.
Protesty iránskych žien proti prísnym islamským zákonom sa v krajine za posledné roky zintenzívnili. V roku 2022 vyšli do ulíc davy ľudí na znak nesúhlasu s represívnymi nariadeniami pod sloganom „žena, život, sloboda“. Demonštrácie boli násilne potlačené.