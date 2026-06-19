Známa Slovenka sa nechala nachytať: Zlodej ju chcel obrať o tisícky eur... Dávajte si pozor!

BRATISLAVA - Internetové podvody sú čoraz sofistikovanejšie a ich obete často naletia na správy, ktoré pôsobia úplne dôveryhodne. Svoje o tom vie aj Kristína Víglaská, ktorá sa po prijatí SMS o údajnej pokute za prekročenie rýchlosti ocitla len krok od straty viac ako 2 000 eur. Pred finančnou škodou ju napokon zachránilo toto!
Internetové podvody sú v posledných rokoch čoraz rozšírenejším problémom, ktorý zasahuje tisíce ľudí. Podvodníci neustále zdokonaľujú svoje metódy a využívajú moderné technológie na to, aby svoje obete presvedčili o dôveryhodnosti falošných správ, e-mailov či telefonátov. Napriek množstvu informačných kampaní, upozornení zo strany bánk, polície a médií, sa stále nájdu ľudia, ktorí sa stanú obeťami sofistikovaných podvodov.
Verejnosť je síce pravidelne vyzývaná k zvýšenej opatrnosti, no podvodníci sú čoraz vynaliezavejší a dokážu zneužiť aj situácie, ktoré na prvý pohľad pôsobia úplne dôveryhodne. Následky pritom často znášajú bežní ľudia, ktorí môžu v priebehu niekoľkých minút prísť o značné finančné prostriedky. Svoju skúsenosť s internetovým podvodom opísala aj víťazka Love Islandu Kristína Víglaská, ktorá sa stala terčom premysleného podvodu prostredníctvom SMS správy.
Do mobilného telefónu jej prišla správa údajne od „ministerstva“, v ktorej bola informovaná, že prekročila povolenú rýchlosť a je povinná uhradiť pokutu. Správa pôsobila dôveryhodne, obsahovala všetky znaky oficiálnej komunikácie a nič nenasvedčovalo tomu, že by mohlo ísť o podvod. Práve preto sa rozhodla pokutu čo najskôr zaplatiť.
„Stala sa mi dosť nepríjemná situácia. Prišla mi SMS-kou akoby pokuta, že sme prekročili rýchlosť. Vyzeralo to vierohodne, nenapadlo by mi, že by to bol scam. Samozrejme som to išla rýchlo zaplatiť, to bolo nejakých 30 eur, nech na to nezabudnem náhodou," uviedla s tým, že na stránke vyplnila údaje zo svojej platobnej karty. Platbu sa jej však nepodarilo dokončiť, a preto skúšala zadať aj údaje z druhej karty v domnení, že ide len o technický problém.
V tom čase ešte netušila, že sa stala obeťou podvodníkov, ktorí sa prostredníctvom falošnej stránky snažili získať citlivé bankové údaje. Situácia sa vyhrotila až o niekoľko minút neskôr, keď ju kontaktovala banka. „Po chvíli som to vypla, mala som na to už nervy a zrazu mi prišlo z banky, že blokovaná platba 2 200 eur do Saudskej Arábie. Je to scam, prosím vás, dávajte si pozor," apelovala na ľudí, nech sa nenechajú nachytať, tak, ako ona.
Našťastie v jej prípade zafungovali bezpečnostné mechanizmy banky. Zamestnanci monitorujú podozrivé transakcie a platbu vyhodnotili ako vysoko rizikovú, preto ju zablokovali ešte pred jej realizáciou. Práve rýchla reakcia bankového systému zabránila tomu, aby podvodníci získali viac ako 2 000 eur. Kristínin prípad je ďalším dôkazom toho, že internetové podvody môžu zasiahnuť kohokoľvek bez ohľadu na vek či skúsenosti s technológiami.
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