Záhada Stonehenge sa prehlbuje: Archeológovia našli jeho dávnejšiu menšiu verziu

LONDÝN - Britskí archeológovia objavili blízko kamenného monumentu Stonehenge stopy po jeho staršej a menšej verzii, ktorá bola vytvorená z dreva. Archeológovia usudzujú, že vznikla asi o 500 rokov skôr a mohla rovnako ako Stonehenge slúžiť ako slnečný kalendár, napísal web stanice BBC.
Na mieste vzdialenom zhruba päť kilometrov od jednej z najznámejších britských pamiatok archeológovia objavili v krajine dve diery, v ktorých podľa nich v minulosti stáli drevené koly umiestnené tak, aby ležali v priamke so slnečným svetlom počas východu slnka za letného a jeho západu za zimného slnovratu.
Archeológovia v lokalite objavili tiež keramiku, pazúrikové nástroje a zvieracie kosti. Predpokladajú, že sa tam zhromažďovali vtedajší obyvatelia. "Vypovedá to o celej komunite, vypovedá to o tom, ako mysleli, ako sa správali, ako poňali nebo," citovala BBC vedúceho archeológa výskumu Phila Hardinga.
Samotný Stonehenge vznikol približne pred 5000 rokmi
Samotný Stonehenge vznikol približne pred 5000 rokmi a kamene tvoriace kruhy boli privezené v rôznych časoch a z rôznych oblastí. Ich rozmiestnenie umožňuje, aby v čase letného slnovratu vychádzalo slnko kamennou bránou. O účele Stonehenge sa vedú spory - okrem solárneho kalendára mohol podľa niektorých slúžiť ako náboženská svätyňa či observatórium.