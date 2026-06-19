Prelom na Blízkom východe? Izrael a Hizballáh sa dohodli na prímerí

WASHINGTON - Izrael a hnutie Hizballáh sa dohodli na prímerí od dnešných 16.00 h miestneho času (15.00 h SELČ). Povedal to agentúre Reuters nemenovaný americký predstaviteľ. Podľa diplomatických zdrojov viedli pokračujúce boje v Libanone k odkladu rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré sa mali začať dnes vo Švajčiarsku.
"Domnievame sa, že po prestrelkách z predchádzajúcich hodín teraz Izrael a Hizballáh dodržiavajú pokoj zbraní," uviedol podľa agentúry predstaviteľ. Dohodu podľa neho sprostredkovali Spojené štáty a Katar s pomocou Iránu, ktorý je pre Hizballáh kľúčovým spojencom. Izrael vykonával od dnešnej noci intenzívne údery na Libanon. Jeho armáda uviedla, že zasiahla na 80 cieľov a zabila desiatky členov šiitského hnutia Hizballáh, proti ktorému v Libanone bojuje. Súčasne na juhu Libanonu stratila štyroch svojich vojakov po tom, čo bol zasiahnutý jeden z jej tankov. Libanonské úrady dopoludnia uviedli, že izraelské údery v krajine od dnešnej noci zabili najmenej 18 ľudí.
Podľa diplomatických zdrojov viedlo pokračovanie bojov v Libanone k odkladu nových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Teherán trval na zastavení bojov aj v Libanone, spomína to napokon aj memorandum o porozumení, na ktorom sa dohodol s USA. Rokovania oboch strán sa mali začať dnes vo Švajčiarsku.
Izrael a Hizballáh sa navzájom obviňujú z porušovania predchádzajúcich dohôd o prímerí. Hizballáh súčasne odmieta prítomnosť izraelských vojakov na libanonskom území a tvrdí, že má právo na vojenský vzdor proti tomu. Izraelskí vládni politici opakovane tvrdia, že ich armáda zostane na libanonskom území tak dlho, ako to bude potrebné pre zaručenie bezpečnosti severného Izraela. Ten Hizballáh predtým ostreľoval. Libanonské ministerstvo zdravotníctva vo štvrtok uviedlo, že od začiatku nového kola bojov izraelské údery zabili v Libanone 3912 ľudí. Údaje zverejňované Libanonom o počtoch obetí nerozlišujú medzi civilistami a ozbrojencami.