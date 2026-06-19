Zvrat v prípade zdravotných problémov žiakov počas výletu v Česku: Žiadna otrava jedlom?! TOTO sa im malo stať osudným

PŘEDNÍ VÝTOŇ - Náhle zdravotné problémy, vracanie a hnačky, ktoré si vyžiadali zásah záchranárov a dokonca hospitalizáciu niekoľkých študentov, zrejme nemajú pôvod v pokazenej strave. Žiaci z Bratislavy, ktorí boli v Česku na školskom výlete, sa zrejme nakazili od jedného zo spolužiakov, vyšetrovanie však zatiaľ nie je na konci.
Problémy žiakov sa objavili počas školského výletu v českej v obci Přední Výtoň neďaleko Českého Krumlova. "Vo štvrtok krátko po polnoci prijalo zdravotnícke operačné stredisko hlásenie z Přední Výtoně na Českokrumlovsku. U niekoľkých detí vo veku pätnástich rokov sa objavili výrazné zažívacie ťažkosti, najmä nevoľnosť, bolesti brucha, vracanie a hnačka," uviedol hovorca juhočeskej zdravotníckej záchrannej služby Vojtěch Míra pre web novinky.cz.
Deväť detí skončilo v nemocnici. Hygienici okamžite začali zisťovať príčinu, ako jedna z možností sa ponúkala možná otrava jedlom. Ako sa však ukazuje, dôvody náhlych problémov slovenských žiakov boli iné. Celkovo postihli až 20 z 52 študentov. Išlo o žiakov vo veku 14-15 rokov. Najskôr to vyzeralo, že mohli spoločne zjesť nejaké pokazené jedlo, z ktorého potom vracali a mali hnačku. Prvé výsledky vyšetrovania zo strany hygienikov, ale naznačujú, že chorý bol jeden zo študentov. Od neho sa potom nakazili aj ďalší žiaci. Vyšetrovanie však nie je na konci. Informuje o tom iDnes.cz.
Potvrdená je zatiaľ prítomnosť takzvaných adenovírusov, čo sú vysoko nákazlivé vírusy, ktoré sa rýchlo šíria z jedného človeka na druhého, napríklad len podaním ruky. Hlavnou príčinou tak mohli byť zdravotné problémy a nákaza jedného zo študentov, od ktorého sa potom nakazili jeho spolužiaci.
"Odobrali sme na mieste aj vzorky stravy," uviedla Hana Bendíková z Krajskej hygienickej stanice Juhočeského kraja. Konečné výsledky však ešte nie sú k dispozícii. Navyše gymnazisti sa nestravovali len v mieste, kde boli ubytovaní, obedy mali napríklad individuálne. Vodu pili z verejného vodovodu, kde je kvalita pravidelne kontrolovaná a je v poriadku.