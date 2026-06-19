V Bruseli sa rozhoduje o miliardách: Fico avizuje tvrdý boj za slovenské peniaze, spomenul aj hlinikáreň

BRUSEL - Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Uviedol to premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na konci samitu EÚ v Bruseli, spomenul aj osud slovenskej hlinikárne.
Fico pripomenul, že budúci rozpočet EÚ „má byť úplne iný ako doteraz“. Dodal, že je záujem navýšiť celkový objem dlhodobého rozpočtu, pričom čísla sa pohybujú od 1,985 bilióna k 1,450 bilióna eur - ide o návrhy Európskej komisie a cyperského predsedníctva EÚ. „Problém je, že eurokomisia navrhuje zníženie obálky, pokiaľ ide o kohéziu, odstraňovanie regionálnych rozdielov aj pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku,“ uviedol. Dodal, že aj preto sa znovu vytvorila skupina priateľov kohézie, kde Slovensko zohráva „aktívnu úlohu“. „Je nás tam 16 dohromady a tvrdíme, že odstraňovanie regionálnych rozdielov nie je iba podstata EÚ, že v tom vidíme aj obrovskú príležitosť pre konkurencieschopnosť, že nemôžeme postaviť odstraňovanie regionálnych rozdielov proti konkurencieschopnosti,“ spresnil.
Dodal, že sú krajiny argumentujúce za viac peňazí do obrany a na nové priority, preto vníma, že bude „náročné postaviť rozpočet“, lebo rokujú o ňom „dva rozdielne svety“ v rámci EÚ. „Patríme do skupiny priaznivcov odstraňovania regionálnych rozdielov, rovnako si myslíme, že nemôžeme oslabovať spoločnú poľnohospodársku politiku. Vo svojom vystúpení som povedal, že pri formovaní parametrov poľnohospodárskej politiky nesmieme zabúdať na to, že Slovensko je postavené na veľkých farmách, a že toto špecifikum musí byť zohľadnené, pretože inak budeme poškodení,“ vysvetlil.
Fico potvrdil, že Slovensko sa nebráni novým prioritám v rámci rozpočtu, napríklad pri vytváraní Fondu európskej konkurencieschopnosti. Tvrdí však, že tento fond nemôže byť postavený na tom, že peniaze z neho dostanú iba „výnimoční“, lebo to by ešte viac prehlbovalo regionálne rozdiely. „Fond konkurencieschopnosti musí zohľadňovať geografické rozloženie síl, nemôže to byť iba o tom, že ja som perfektný vo vede a na výskum dostanem viac, ja nie som perfektný, tak dostanem menej,“ upozornil.
Slovensko sa podľa neho nebráni ani návrhu na posilnenie regiónov na východných hraniciach EÚ. „Ak takýto návrh príde, projekty pre posilnenie, pre interkonektivitu medzi Ukrajinou a EÚ, brániť sa nebudeme, pretože aj my môžeme z toho profitovať,“ odkázal. Premiér spomenul aj snahy hľadať nové zdroje do rozpočtu EÚ, lebo ak sa hovorí o zvyšovaní objemu rozpočtu, tak treba povedať, odkiaľ zobrať ďalšie peniaze, pričom sú napríklad nápady získať príjmy z elektronického odpadu.
Prioritou debát lídrov EÚ je však dosiahnuť dohodu o dlhodobom rozpočte do konca roku 2026, kde podľa Fica „bude musieť ustúpiť každý“. To by umožnilo v roku 2027 prijímať legislatívne úkony, aby sa od 1. januára 2028 mohlo pracovať s novým viacročným finančným rámcom. „My budeme konštruktívni hráči, budeme si strážiť naše záujmy, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že len dohoda nás posunie k tomu, že budeme mať rozpočet EÚ,“ uviedol Fico.
Fico na samite EÚ pri konkurencieschopnosti uviedol prípad slovenskej hlinikárne
Pri geopolitickej diskusii lídrov EÚ o konkurencieschopnosti a vzťahoch s Čínou, počas dvojdňového samitu v Bruseli, slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) opäť poukázal na to, že Slovensko pre nezmyselné klimatické ciele Únie muselo zatvoriť strategickú továreň na výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Fico to uviedol novinárom po skončení rokovaní, informuje spravodajca TASR.
Premiér pripomenul, že tieto debaty boli spojené s kritikou voči Číne, ktorá podľa jeho slov EÚ „uteká míľovými krokmi“ čo sa týka rozvoja. „Dnes je problém, že Čína je vpredu vo vývoji, vo vede, jednoducho stáva sa svetovou špičkou. Toto začína byť základný problém,“ povedal Fico a dodal, že v tejto veci na samite pripomenul, že kým EÚ narieka, že „Čína nám uteká“, tak Slovensko zatiaľ prišlo o producenta hliníka v Žiari nad Hronom. Pričom Slovensko má 85 % vyrobenej elektriny bezuhlíkovej, dobré prepojenia so všetkými susedmi, je čistým vývozcom elektrickej energie, ale musí kupovať elektrickú energiu za 100 eur a viac za megawatt.
„Ekologicky perfektná fabrika, ktorá produkovala 17 percent celkovej produkcie hliníka v EÚ, musela byť zatvorená kvôli nám, kvôli nezmyselným klimatickým cieľom,“ vysvetlil a dodal, že EÚ dováža hliník z Číny, kde je jeho emisná stopa päť- alebo šesťkrát vyššia, ako bola v Žiari nad Hronom, kde sa do ekologizácie podniku investovali obrovské peniaze. Premiér tvrdí, že pre EÚ je jednoduchá odpoveď: znížiť ceny elektrickej energie. „My to môžeme prijať, môžeme urobiť v EÚ rozhodnutia, ktoré drasticky znížia ceny elektrickej energie, pýtam sa, či to vôbec niekto chce? Všetci hovoríme o jednotnom trhu, ale keď sa pozrieme na ceny elektrickej energie v Portugalsku, vo Francúzsku a porovnáme to s Poľskom, Českom, Slovenskom, dokonca s Talianskom, tak zabudnime na to, že existuje jednotný trh s elektrickou energiou,“ opísal situáciu.
Kritizuje, že Únia zas v tomto nič neurobila a čaká sa na to, čo 15. júla predloží Európska komisia pokiaľ ide o systém emisných povolení (ETS). Ocenil, že prešiel návrh rakúskeho spolkového kancelára, aby systém bezplatných povoleniek ETS platil aj po roku 2030. Premiér doplnil, že Slovensko si realitu Číny dobre uvedomuje, že udržiava s touto krajinou strategické partnerstvo a že Čína je superveľmoc, ktorá sa uchádza o svoje ciele vo svete.
Lídri EÚ na samite poverili Európsku komisiu, aby pripravila sériu opatrení voči Číne, ktoré pomôžu odstrániť nerovnováhy na trhu. Fico pripomenul, že treba odmietnuť protekcionizmus, ale potrebujeme protekciu. „My sa musíme chrániť, s tým súhlasím, ale tá ochrana nemôže byť v nejakých umelých prekážkach, tá ochrana musí byť v tom, že budeme lepšie a šikovnejší, ja som za takúto férovú súťaž,“ odkázal.