Piatok19. jún 2026, meniny má Alfréd, zajtra Valéria

V Bruseli sa rozhoduje o miliardách: Fico avizuje tvrdý boj za slovenské peniaze, spomenul aj hlinikáreň

Zľava český premiér Andrej Babiš, slovinský premiér Janez Janša a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa rozprávajú počas rokovania za okrúhlym stolom v druhý deň summitu EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli. aktualizované
Zľava český premiér Andrej Babiš, slovinský premiér Janez Janša a premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa rozprávajú počas rokovania za okrúhlym stolom v druhý deň summitu EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli. (Zdroj: TASR/AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRUSEL - Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte EÚ na roky 2028 - 2034 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky (V4) bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Uviedol to premiér SR Robert Fico (Smer-SD) na konci samitu EÚ v Bruseli, spomenul aj osud slovenskej hlinikárne.

Fico pripomenul, že budúci rozpočet EÚ „má byť úplne iný ako doteraz“. Dodal, že je záujem navýšiť celkový objem dlhodobého rozpočtu, pričom čísla sa pohybujú od 1,985 bilióna k 1,450 bilióna eur - ide o návrhy Európskej komisie a cyperského predsedníctva EÚ. „Problém je, že eurokomisia navrhuje zníženie obálky, pokiaľ ide o kohéziu, odstraňovanie regionálnych rozdielov aj pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku,“ uviedol. Dodal, že aj preto sa znovu vytvorila skupina priateľov kohézie, kde Slovensko zohráva „aktívnu úlohu“. „Je nás tam 16 dohromady a tvrdíme, že odstraňovanie regionálnych rozdielov nie je iba podstata EÚ, že v tom vidíme aj obrovskú príležitosť pre konkurencieschopnosť, že nemôžeme postaviť odstraňovanie regionálnych rozdielov proti konkurencieschopnosti,“ spresnil.

Dodal, že sú krajiny argumentujúce za viac peňazí do obrany a na nové priority, preto vníma, že bude „náročné postaviť rozpočet“, lebo rokujú o ňom „dva rozdielne svety“ v rámci EÚ. „Patríme do skupiny priaznivcov odstraňovania regionálnych rozdielov, rovnako si myslíme, že nemôžeme oslabovať spoločnú poľnohospodársku politiku. Vo svojom vystúpení som povedal, že pri formovaní parametrov poľnohospodárskej politiky nesmieme zabúdať na to, že Slovensko je postavené na veľkých farmách, a že toto špecifikum musí byť zohľadnené, pretože inak budeme poškodení,“ vysvetlil.

Fico potvrdil, že Slovensko sa nebráni novým prioritám v rámci rozpočtu, napríklad pri vytváraní Fondu európskej konkurencieschopnosti. Tvrdí však, že tento fond nemôže byť postavený na tom, že peniaze z neho dostanú iba „výnimoční“, lebo to by ešte viac prehlbovalo regionálne rozdiely. „Fond konkurencieschopnosti musí zohľadňovať geografické rozloženie síl, nemôže to byť iba o tom, že ja som perfektný vo vede a na výskum dostanem viac, ja nie som perfektný, tak dostanem menej,“ upozornil.

Slovensko sa podľa neho nebráni ani návrhu na posilnenie regiónov na východných hraniciach EÚ. „Ak takýto návrh príde, projekty pre posilnenie, pre interkonektivitu medzi Ukrajinou a EÚ, brániť sa nebudeme, pretože aj my môžeme z toho profitovať,“ odkázal. Premiér spomenul aj snahy hľadať nové zdroje do rozpočtu EÚ, lebo ak sa hovorí o zvyšovaní objemu rozpočtu, tak treba povedať, odkiaľ zobrať ďalšie peniaze, pričom sú napríklad nápady získať príjmy z elektronického odpadu.

Prioritou debát lídrov EÚ je však dosiahnuť dohodu o dlhodobom rozpočte do konca roku 2026, kde podľa Fica „bude musieť ustúpiť každý“. To by umožnilo v roku 2027 prijímať legislatívne úkony, aby sa od 1. januára 2028 mohlo pracovať s novým viacročným finančným rámcom. „My budeme konštruktívni hráči, budeme si strážiť naše záujmy, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že len dohoda nás posunie k tomu, že budeme mať rozpočet EÚ,“ uviedol Fico.

 

Fico na samite EÚ pri konkurencieschopnosti uviedol prípad slovenskej hlinikárne

Pri geopolitickej diskusii lídrov EÚ o konkurencieschopnosti a vzťahoch s Čínou, počas dvojdňového samitu v Bruseli, slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) opäť poukázal na to, že Slovensko pre nezmyselné klimatické ciele Únie muselo zatvoriť strategickú továreň na výrobu hliníka v Žiari nad Hronom. Fico to uviedol novinárom po skončení rokovaní, informuje spravodajca TASR.

Premiér pripomenul, že tieto debaty boli spojené s kritikou voči Číne, ktorá podľa jeho slov EÚ „uteká míľovými krokmi“ čo sa týka rozvoja. „Dnes je problém, že Čína je vpredu vo vývoji, vo vede, jednoducho stáva sa svetovou špičkou. Toto začína byť základný problém,“ povedal Fico a dodal, že v tejto veci na samite pripomenul, že kým EÚ narieka, že „Čína nám uteká“, tak Slovensko zatiaľ prišlo o producenta hliníka v Žiari nad Hronom. Pričom Slovensko má 85 % vyrobenej elektriny bezuhlíkovej, dobré prepojenia so všetkými susedmi, je čistým vývozcom elektrickej energie, ale musí kupovať elektrickú energiu za 100 eur a viac za megawatt.

„Ekologicky perfektná fabrika, ktorá produkovala 17 percent celkovej produkcie hliníka v EÚ, musela byť zatvorená kvôli nám, kvôli nezmyselným klimatickým cieľom,“ vysvetlil a dodal, že EÚ dováža hliník z Číny, kde je jeho emisná stopa päť- alebo šesťkrát vyššia, ako bola v Žiari nad Hronom, kde sa do ekologizácie podniku investovali obrovské peniaze. Premiér tvrdí, že pre EÚ je jednoduchá odpoveď: znížiť ceny elektrickej energie. „My to môžeme prijať, môžeme urobiť v EÚ rozhodnutia, ktoré drasticky znížia ceny elektrickej energie, pýtam sa, či to vôbec niekto chce? Všetci hovoríme o jednotnom trhu, ale keď sa pozrieme na ceny elektrickej energie v Portugalsku, vo Francúzsku a porovnáme to s Poľskom, Českom, Slovenskom, dokonca s Talianskom, tak zabudnime na to, že existuje jednotný trh s elektrickou energiou,“ opísal situáciu.

Kritizuje, že Únia zas v tomto nič neurobila a čaká sa na to, čo 15. júla predloží Európska komisia pokiaľ ide o systém emisných povolení (ETS). Ocenil, že prešiel návrh rakúskeho spolkového kancelára, aby systém bezplatných povoleniek ETS platil aj po roku 2030. Premiér doplnil, že Slovensko si realitu Číny dobre uvedomuje, že udržiava s touto krajinou strategické partnerstvo a že Čína je superveľmoc, ktorá sa uchádza o svoje ciele vo svete.

Lídri EÚ na samite poverili Európsku komisiu, aby pripravila sériu opatrení voči Číne, ktoré pomôžu odstrániť nerovnováhy na trhu. Fico pripomenul, že treba odmietnuť protekcionizmus, ale potrebujeme protekciu. „My sa musíme chrániť, s tým súhlasím, ale tá ochrana nemôže byť v nejakých umelých prekážkach, tá ochrana musí byť v tom, že budeme lepšie a šikovnejší, ja som za takúto férovú súťaž,“ odkázal.

Viac o téme: Robert FicoBruselRozpočet EÚ
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

MIMORIADNE Ústavný súd ROZHODOL
MIMORIADNE Ústavný súd ROZHODOL o Ficovej vláde: Mali ste konať OKAMŽITE!
Domáce
Juraj Blanár
Blanár diskutoval s veľvyslancami členských štátov EÚ o viacerých témach
Domáce
Veľká zmena vo financovaní
Veľká zmena vo financovaní médií: Česká vláda ruší koncesionárske poplatky, televízia aj rozhlas dostanú menej!
Zahraničné
Matúš Šutaj Eštok
Šutaj Eštok naznačil veľkú koaličnú dohodu: Nominácie chce spojiť s rozpočtom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kandráčovci a Kollárovci na jednom pódiu? To smrdí rivalitou: Ako dvaja kohúti na smetisku
Kandráčovci a Kollárovci na jednom pódiu? To smrdí rivalitou: Ako dvaja kohúti na smetisku
Prominenti
Komik Fero Joke v relácii Miláčikovo predstavil svoju lásku
Komik Fero Joke v relácii Miláčikovo predstavil svoju lásku
Prominenti
V Bratislave zrazila električka chlapca
V Bratislave zrazila električka chlapca
Správy

Domáce správy

Doprava pri Bratislave kolabuje:
Doprava pri Bratislave kolabuje: Na starej Seneckej ceste sa tvoria dlhé kolóny
Domáce
aktualizované Zľava český premiér
V Bruseli sa rozhoduje o miliardách: Fico avizuje tvrdý boj za slovenské peniaze, spomenul aj hlinikáreň
Domáce
Zvrat v prípade zdravotných
Zvrat v prípade zdravotných problémov žiakov počas výletu v Česku: Žiadna otrava jedlom?! TOTO sa im malo stať osudným
Domáce
Poprad výrazne mení Banícku ulicu: Nové parkoviská, ihrisko aj viac zelene už do jesene
Poprad výrazne mení Banícku ulicu: Nové parkoviská, ihrisko aj viac zelene už do jesene
Prešov

Zahraničné

Ebola sa šíri v
Ebola sa šíri v Kongu napriek úsiliu lekárov: Počet obetí stále rastie
Zahraničné
Dráma pri montáži 5G
Dráma pri montáži 5G vysielača: Obrovský kolos sa zrútil k zemi, sekundy hrôzy zachytili na VIDEO!
Zahraničné
Výbuch na nádrži odstrelil
Šokujúce odhalenie: VIDEO Za lietajúce veko na moskovskej rafinérii môže ruská raketa!
Zahraničné
Extrémne krutý trest Iránu
Extrémne krutý trest Iránu pre ženu: Speváčku za koncert bez hidžábu odsúdili na 74 rán bičom
Zahraničné

Prominenti

Ondrej Kandráč s Kollárovcami
Kandráčovci a Kollárovci na jednom pódiu? To smrdí rivalitou: Ako dvaja kohúti na smetisku
Domáci prominenti
Jelly Roll a Bunnie
Čo je to za rozvod? Celebritné manželstvo končí, ale... Spoločné dieťa bude!
Zahraniční prominenti
Známa Slovenka sa nechala
Známa Slovenka sa nechala nachytať: Zlodej ju chcel obrať o tisícky eur... Dávajte si pozor!
Domáci prominenti
Holly Madison, Hugh Hefner,
Sexi milenka Hugha Hefnera (†91): Po rokoch v spoločnosti... Takto dnes vyzerá!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Rakovina, ktorá potichu rastie:
Rakovina, ktorá potichu rastie: České ženy ohrozuje viac než kedykoľvek predtým, čísla sú alarmujúce!
Zaujímavosti
Stonehenge
Záhada Stonehenge sa prehlbuje: Archeológovia našli jeho dávnejšiu menšiu verziu
Zaujímavosti
Sedem hviezd a stále
Sedem hviezd a stále málo: Najluxusnejší hotel sveta zavreli, aby ho ešte vylepšili
dromedar.sk
Pláže zaplavili zvláštne tvory.
Záhadné modré tvory zaplavili pláže: VIDEO Ľudia netušili, čo našli, odborníci vydali varovanie
Zaujímavosti

Dobré správy

Staňte sa Milionárom na
Kam by ste sa vybrali, keby ste boli milionárom? Jeden Slovák to čoskoro zistí
Domáce
Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk

Ekonomika

Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Dôchodok 1000 alebo 2000 eur? Pozrite sa, aké penzie dostáva väčšina seniorov!
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Obrovský zásah proti cigaretovej mafii: Gang pripravil štát o milióny, nelegálna továreň ako z filmu! (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)
Socialistický raj končí: Kuba schválila radikálnu reformu ekonomiky! Nastupuje privatizácia a návrat súkromného kapitálu (foto)
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!

Šport

MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS VO FUTBALE 2026 Tréner JAR obral Čechov a odkázal šéfovi FIFA: Úprimne, toto nie je futbalový štadión
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Celá krajina žije futbalom: Nórsky parlament ukázal, že miluje tamojšiu reprezentáciu
MS VO FUTBALE 2026 Celá krajina žije futbalom: Nórsky parlament ukázal, že miluje tamojšiu reprezentáciu
MS vo futbale
Prestupová bomba! Michalovce oznámili tri posily, ulovili kanadskú hviezdu aj ex-hráča Slovana
Prestupová bomba! Michalovce oznámili tri posily, ulovili kanadskú hviezdu aj ex-hráča Slovana
Tipsport liga
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga

Auto-moto

FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
FOTO/VIDEO: Audi A6 allroad - keď sa funkcia spojí s estetikou a s V6 TDI
Predstavujeme
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy

Kariéra a motivácia

Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Personalisti prezradili 7 viet, ktoré vás môžu stáť pracovnú ponuku. Mnohí ich vyslovia bez toho, aby si to uvedomili
Pracovný pohovor
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Začínali od nuly. Dnes patria medzi najžiadanejších odborníkov. Tieto profesie dokazujú, že úspech nie je len o diplomoch
Motivácia a inšpirácia
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Nie je diplom ako diplom: Univerzita Komenského stúpa v svetovom rebríčku. Ako sú na tom ostatné slovenské školy?
Domáce
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Nestíhate si pripravovať obedy do práce? Urobte si rýchly šalát do pohára
Rady a tipy
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy

Technológie

Muskov Grok mal podľa súdnych dokumentov vystreliť 2-tisíc kusov munície na 2-tisíc cieľov za 4 dni: Takto Spojené štáty používali AI vo vojne s Iránom
Muskov Grok mal podľa súdnych dokumentov vystreliť 2-tisíc kusov munície na 2-tisíc cieľov za 4 dni: Takto Spojené štáty používali AI vo vojne s Iránom
Armádne technológie
VIDEO: Moskva horí! Nad ruskou metropolou sa objavili desiatky dronov a striel, zasiahli strategické ciele
VIDEO: Moskva horí! Nad ruskou metropolou sa objavili desiatky dronov a striel, zasiahli strategické ciele
Správy
USA a Irán zrušili rokovania. Vinu za odklad pripisujú Izraelu
USA a Irán zrušili rokovania. Vinu za odklad pripisujú Izraelu
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
VIDEO: Nový raketový systém B-Strike by mohol udrieť hlboko v tyle protivníka. Európu môže spraviť menej závislou od USA
Armádne technológie

Bývanie

Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Pripomína domy z čias starých rodičov, aj terasa je ako gánok. Dom v Tlmačoch ponúka moderný život aj atmosféru vidieka
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu

Pre kutilov

Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Ako zachrániť bohatú úrodu sliviek pred obaľovačom a moniliózou? Rozhodujú tieto dni
Zelenina a ovocie
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Daní ľudia najčastejšie zmenia celý život kvôli jednej osobe: Týka sa to aj vás alebo vašej polovičky?
Zábava
Daní ľudia najčastejšie zmenia celý život kvôli jednej osobe: Týka sa to aj vás alebo vašej polovičky?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dráma pri montáži 5G
Zahraničné
Dráma pri montáži 5G vysielača: Obrovský kolos sa zrútil k zemi, sekundy hrôzy zachytili na VIDEO!
Výbuch na nádrži odstrelil
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: VIDEO Za lietajúce veko na moskovskej rafinérii môže ruská raketa!
Zvrat v prípade zdravotných
Domáce
Zvrat v prípade zdravotných problémov žiakov počas výletu v Česku: Žiadna otrava jedlom?! TOTO sa im malo stať osudným
Rýchly zásah v centre
Domáce
Rýchly zásah v centre Bratislavy: VIDEO Polícia prekazila krádež priamo na mieste

Ďalšie zo Zoznamu