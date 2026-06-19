Doprava pri Bratislave kolabuje: Na starej Seneckej ceste sa tvoria dlhé kolóny

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BRATISLAVA - V dôsledku uzavretia vetvy z diaľnice D4 na diaľnicu D1 smer Trnava sa na starej Seneckej ceste tvorí kolóna od diaľnice D1 pri výjazde na Ivanku pri Dunaji až po svetelnú križovatku pri križovatke D1 Bernolákovo. Informuje o tom polícia.
Dopravu v uvedených miestach usmerňujú dopravní policajti. „Vodičom odporúčame, aby využili trasu po diaľnici D1 a výjazd na Bernolákovo,“ dodáva polícia na sociálnej sieti.
Vetva z diaľnice D4 od Jaroviec na diaľnicu D1 v smere na Trnavu je od štvrtkovej polnoci do nedeľných (21. 6.) popoludňajších hodín uzavretá. Je to posledná uzávera pred plnohodnotným využívaním križovatky diaľnic D1 a D4.