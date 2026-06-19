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Šokujúce odhalenie: VIDEO Za lietajúce veko na moskovskej rafinérii môže ruská raketa!

Výbuch na nádrži odstrelil strechu. Zobraziť galériu (2)
Výbuch na nádrži odstrelil strechu. (Zdroj: X/OSINTtechnical)
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MOSKVA - Masívny útok ukrajinských dronov na Moskvu priniesol nečakané zistenie. Nové zábery naznačujú, že obrovský výbuch v jednej z najdôležitejších ruských rafinérií nespôsobilo len ukrajinské ostreľovanie, ale aj vlastná ruská protivzdušná obrana.

Po nočnom nálete stoviek ukrajinských dronov sa nad ruskou metropolou vznášali husté oblaky čierneho dymu. Medzi najvážnejšie zasiahnuté objekty patrila ropná rafinéria Kapotňa, ktorá je kľúčová pre zásobovanie Moskvy pohonnými hmotami.

Už prvé zábery po útoku ukázali dramatický moment, keď mohutné veko jednej z nádrží vyletelo vysoko do vzduchu nad obrovskou ohnivou guľou. Nové video z miesta však prinieslo ďalší detail.

Ruská raketa trafila vlastný cieľ

Na zázname vidno, ako sa v blízkosti poškodenej nádrže objaví riadená raketa protivzdušnej obrany. Následne zasiahne objekt, ktorý už predtým utrpel škody pri ukrajinskom útoku.

Po zásahu nasleduje mohutná explózia. Ohnivá guľa vystrelí strechu nádrže desiatky metrov do vzduchu a nad rafinériou sa vytvorí gigantický stĺp dymu.

Ak sa pravosť záberov potvrdí, išlo by o ďalší nepríjemný incident pre ruskú armádu a protivzdušnú obranu, ktorá mala Moskvu pred útokmi chrániť.

Ruská raketa zasiahla moskovskú rafinériu.
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Ruská raketa zasiahla moskovskú rafinériu.  (Zdroj: X)

Najväčší dronový útok na Moskvu

Ukrajina v noci spustila dosiaľ najrozsiahlejší dronový útok proti ruskej metropole. Operácia prišla krátko po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Moskva pocíti následky pokračujúcej vojny.

Na sociálnych sieťach sa objavili videá zachytávajúce vystrašených obyvateľov sledujúcich obrovské oblaky dymu stúpajúce nad mestom.

„Po druhý raz za týždeň bola úspešne zasiahnutá Moskovská ropná rafinéria,“ uviedol Zelenskyj. Podľa ukrajinského prezidenta boli zasiahnuté aj ďalšie ciele v Rostovskej oblasti a na okupovaných územiach Ukrajiny.

„Nechceme túto vojnu, nikdy sme ju nechceli a každý to vie, rovnako ako naši partneri.“ Následne zopakoval svoje varovanie smerom ku Kremľu. „Ak však horí Ukrajina, bude horieť aj vaša Moskva.“

Kľúčová rafinéria pre hlavné mesto

Rafinéria Kapotňa patrí medzi strategické energetické objekty Ruska. Podľa dostupných údajov zabezpečuje približne 40 percent spotreby palív v Moskve a významnú časť dodávok pre okolitý región.

Podnik bol terčom útoku už začiatkom týždňa, pričom počas najnovšieho náletu ho drony zasiahli opakovane.

Moskva tvrdí, že protivzdušná obrana zničila 180 ukrajinských dronov. Napriek tomu sa veľkému počtu bezpilotných lietadiel podarilo preniknúť k dôležitým cieľom.

Niektoré zostrelené drony podľa ruských médií dopadli na obytné budovy, kde poškodili okná a vyvolali menšie požiare.

Ochrana Kremľa v najvyššej pohotovosti

Po útoku bezpečnostné zložky uzavreli Červené námestie. V okolí Kremľa a Leninovho mauzólea boli rozmiestnení ozbrojení príslušníci so samopalmi.

Zásahy hlásili aj z ďalších častí mesta. Po jednom z útokov vypukol požiar v nákupnom centre Sadovod.

Letecká doprava v okolí Moskvy čelila rozsiahlym problémom. Viac ako 500 letov museli zrušiť alebo odložiť.

Pod paľbou sa ocitol aj Krym

Ukrajinské sily sa nezamerali len na Moskvu. Útoky zasiahli aj viaceré cestné a železničné mosty vedúce na Krym, ktorý Rusko okupuje od roku 2014.

Cieľom bolo narušiť zásobovacie a dopravné trasy smerujúce na polostrov.

Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov tvrdí, že Kyjev systematicky obmedzuje spojenie Krymu s ruským územím.

„Krym je izolovaný pomocou dronov.“ Podľa neho sa situácia môže v blízkej budúcnosti ešte výraznejšie zmeniť. „Zdá sa, že sa Krym v blízkej budúcnosti stane ostrovom a pre Rusov to môže mať veľmi nečakané dôsledky.“

Zelenskyj opäť vyzval na mier

Ukrajinský prezident zdôraznil, že útoky považuje za odpoveď na ruské bombardovanie ukrajinských miest.

„Je to úplne oprávnená reakcia na ruské útoky proti našim mestám a komunitám a ďalší významný výsledok úsilia našich vojakov proti zariadeniam, ktoré udržiavajú v chode ruskú vojnovú mašinériu. Zároveň zopakoval, že Kyjev je pripravený konflikt ukončiť diplomatickou cestou. „Nastal čas ukončiť túto vojnu a Rusko musí urobiť potrebné kroky smerom k diplomacii.“

Viac o téme: Strecha RafinériaRuskoMoskvaUkrajinaVlastná raketa
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