AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe: FOTO Autá skončili prevrátené na streche, cesta je neprejazdná!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
SEČOVCE - V úseku medzi Sečovcami a Novým Ruskovom v okrese Trebišov došlo k dopravnej nehode, cesta je aktuálne neprejazdná. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že z miesta nehody bolo do okolitých nemocníc prevezených viacero účastníkov. Podľa predbežných informácií sú bez vážnych vonkajších zranení a mimo ohrozenia života.
„Došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel, pričom obe skončili prevrátené na streche. Dychové skúšky u vodičov boli s negatívnym výsledkom. Podľa doterajších zistení mala nehoda súvisieť s predchádzaním,“ spresňuje polícia.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
Presné okolnosti nehody, ako aj rozsah zranení policajti naďalej zisťujú. Vodičov zároveň žiadajú, aby rešpektovali pokyny polície a zvýšili opatrnosť.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)