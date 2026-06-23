Tragická nehoda na D1: Nákladné vozidlo narazilo do Diaľničnej patroly, jeden pracovník zomrel

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Pondelková (22. 6.) nehoda na diaľnici D1 v úseku 19,4 kilometra v smere do Trnavy si vyžiadala život pracovníka Diaľničnej patroly. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informuje na sociálnej sieti.
Na diaľnici D1 v úseku 19,4 kilometra v smere do Trnavy došlo v pondelok večer k nehode. Nákladné vozidlo narazilo do vozidla Diaľničnej patroly a dvoch pracovníkov NDS. Pre odstraňovanie nehody museli diaľnicu dočasne uzatvoriť.
Galéria: Nákladné vozidlo narazilo do Diaľničnej patroly