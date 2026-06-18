Štvrtok18. jún 2026, meniny má Vratislav, zajtra Alfréd

Pellegrini prehovoril o budúcnosti Slovenska: S Nemeckom chceme tvoriť Európu, odkázal

Peter Pellegrini
Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA/MOST PRI BRATISLAVE - Partnerstvo medzi Slovenskom a Nemeckom môže byť príkladom spolupráce, ktorá presahuje hranice a posilňuje európsku jednotu. „Ak to dokážeme, nebudeme o budúcnosti iba hovoriť. Budeme ju tvoriť,“ povedal prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok počas otvorenia Slovensko-nemeckého fóra o budúcnosti v Moste pri Bratislave, nad ktorým prevzal záštitu spolu s bývalým predsedom Európskeho parlamentu a predsedom Friedrich-Ebert-Stiftung Martinom Schulzom. Informovali z Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini za kľúčový prínos fóra uviedol prepojenie zástupcov politiky, priemyslu, financií, odborov, akademickej sféry aj občianskej spoločnosti, pričom zdôraznil, že presne takýto dialóg v súčasnosti Európa potrebuje - otvorený, vecný a zameraný na riešenia. Podľa jeho mienky sa nachádza na križovatke a o budúcnosti Európy rozhodne schopnosť konať rýchlo, spoločne a zodpovedne. Myslí si, že musí lepšie chrániť svoje záujmy, podporovať priemysel, investovať do inovácií a prinášať ľuďom stabilitu a perspektívu. „Európa musí byť silnejšia a schopnejšia, nie hlasnejšia a uzavretejšia,“ konštatoval.

Hospodárske väzby medzi Slovenskom a Nemeckom označil za mimoriadne silné a strategicky dôležité. Poukázal na to, že na Slovensku pôsobí viac ako 700 nemeckých spoločností, ktoré zamestnávajú približne 141.000 ľudí a významne ovplyvňujú výkon slovenskej ekonomiky. Tiež upozornil, že vývoj nemeckej ekonomiky má priamy dosah aj na slovenský priemysel a zamestnanosť.

Vo svojom vystúpení zdôraznil potrebu kombinácie stabilných aj obnoviteľných zdrojov energie, pričom Slovensko podľa neho disponuje významnou výhodou vďaka jadrovej energetike. „Slovensko môže byť viac než len priemyselnou krajinou. Môže byť aj energetickým a dátovým hubom strednej Európy. Nie ako slogan. Ako praktická príležitosť,“ domnieva sa prezident SR.

Hovoril aj informačnej budúcnosti

V otázke umelej inteligencie upozornil na rastúci význam digitálnej suverenity Európy. Podľa slov hlavy štátu je nebezpečné, ak je digitálna infraštruktúra a prístup k najvyspelejším technológiám príliš závislý od niekoľkých veľkých súkromných platforiem. Nedávne obmedzenie prístupu k pokročilým modelom umelej inteligencie zo strany spoločnosti Anthropic označil za vážne varovanie. „Dáta, výpočtová kapacita a prístup k najvyspelejším digitálnym nástrojom nie sú len technickou otázkou. Sú otázkou bezpečnosti, suverenity a schopnosti Európy konať samostatne,“ pripomenul.

Prezident vyzdvihol potenciál Slovenska pri implementácii moderných technológií do praxe napríklad v oblasti zdravotníctva, priemyslu, verejnej správy či vzdelávania. Apeloval aj na potrebu väčšej podpory výskumu, inovácií a spolupráce medzi štátom, firmami, univerzitami a výskumnými inštitúciami. Modernizáciu Slovenska označil za spoločný projekt celej krajiny, ktorý si vyžaduje odvahu, spoluprácu a dôveru.

 

Viac o téme: NemeckoPeter PellegriniFriedrich-Ebert-Stiftung Martin Schulz
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident Južnej Kórey I
Juhokórejský prezident požiadal Trumpa o pomoc: Má prevziať vedenie pri hľadaní mieru so Severnou Kóreou
Zahraničné
Prezident SR Peter Pellegrini.
Vymenovanie veľvyslancov je na spadnutie: Pellegrini však Radačovskému poslal jasný odkaz
Domáce
FOTO Prezident ČR Petr Pavel
POMOC v núdzi: Kolóna Petra Pavla predviedla ukážkovú záchranu, TOTO spravil prezident!
Zahraničné
Stretnutie prezidenta SR Petra
Pellegrini otvoril dvere paláca deťom: Diskutujú o tom, kam smeruje Slovensko
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Alexandria - jedno z najvzácnejších miest v Egypte
Alexandria - jedno z najvzácnejších miest v Egypte
Cestovanie
Šatan je spokojný s fungovaním SZĽH: Úspechy nezostali nepovšimnuté
Šatan je spokojný s fungovaním SZĽH: Úspechy nezostali nepovšimnuté
Šport
Predstavitelia SZĽH zhodnotili uplynulé funkčné obdobie
Predstavitelia SZĽH zhodnotili uplynulé funkčné obdobie
Šport

Domáce správy

Peter Pellegrini.
Pellegrini prehovoril o budúcnosti Slovenska: S Nemeckom chceme tvoriť Európu, odkázal
Domáce
Je budúcnosť festivalu Pohoda
Je budúcnosť festivalu Pohoda ohrozená? Organizátori stále nemajú súhlas na ďalšie ročníky festivalu
Domáce
aktualizované Mimoriadna situácia v mestách
Mimoriadna situácia v mestách na východe: Svah sa dal do pohybu, sanácia stojí milióny
Domáce
Dôležité upozornenie: Ulica Pri Mlyne vo Vajnoroch bude od piatka úplne uzavretá pre rekonštrukciu
Dôležité upozornenie: Ulica Pri Mlyne vo Vajnoroch bude od piatka úplne uzavretá pre rekonštrukciu
Bratislava

Zahraničné

Premiér a predseda Tiszy
Nový premiér Maďarska rokoval s Ficom: V Bruseli padli slová o spolupráci
Zahraničné
Poľsko chce trvalú americkú
Poľsko chce trvalú americkú základňu: Z Pentagónu prišla dôležitá odpoveď
Zahraničné
Katastrofa na Balatone: Jazero
Katastrofa na Balatone: Jazero mizne pred očami! FOTO extrémne sucho odhalilo TAJOMNÝ útvar
Zahraničné
Dráma na železnici u
Dráma na železnici u susedov: Pätnásť pasažierov zažilo vo vlaku chvíle hrôzy
Zahraničné

Prominenti

Obrovská radosť slovenskej speváčky:
Obrovská radosť slovenskej speváčky: FOTO Známemu futbalistovi porodila druhé dieťa!
Domáci prominenti
Ján Slezák v muzikáli
Zmena plánu! Hviezda Ďurovčíkovho Na skle maľované: Nebyť tohto, v muzikáli ho nevidíme!
Domáci prominenti
Oliver Tree tragicky zahynul
Tragická smrť slávneho speváka (†32): Ľudia neveria, že išlo o nehodu!
Zahraniční prominenti
Tatérka Beláková opäť na
Tatérka Beláková opäť na Slovensku a sama: Snúbenica ostala v Amerike! Koniec rozprávke?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Steve Feltham
Roky striehol na lochneskú príšeru: Našiel však čosi ešte krajšie a vzácnejšie!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Prežijú orchidey kdekoľvek? Vedci odhalili ich tajomstvo svetového rozšírenia
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Revolúcia v liečbe rakoviny? Lekári dokážu zachrániť končatinu BEZ amputácie
Zaujímavosti
Najlacnejšia all-inclusive dovolenka? Táto
Najlacnejšia all-inclusive dovolenka? Táto destinácia valcuje ostatné
dromedar.sk

Dobré správy

Nový trend dorazil aj
Nový trend dorazil aj na Slovensko: Počuli ste o ňom aj vy?
hashtag.sk
Top nealko drinky medzi
Hit tohto leta: Alkohol nahradila netradičná novinka, uchytila sa aj medzi barmanmi!
hashtag.sk
Slovenky objavili nový hit:
Slovenky objavili nový hit: Poznáte toto slovo? Koluje všade po sociálnych sieťach
plnielanu.sk
Almwellness Hotel Pierer je
Zaujímavý tip na dovolenku a wellness: 220 km od Bratislavy nájdete dokonalý raj oddychu
Domáce

Ekonomika

Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Koniec behania na poštu: Prichádza praktická novinka, žlté lístky už nebudú postrachom!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Zmení Bratislavu megaprojekt pod Dunajom? Plánovaná Filiálka čelí tlaku na škrty!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Revolučné zvýšenie dôchodkov pre viac seniorov? Andrej Danko hovorí, že to vyzerá veľmi dobre!
Nová hranica rozhodne o všetkom: Kto po novom nebude musieť platiť odvody? (príklady)
Nová hranica rozhodne o všetkom: Kto po novom nebude musieť platiť odvody? (príklady)

Šport

Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga je späť: Emma Zapletalová topfavoritkou na víťazstvo, poznáme čas jej behu
Diamantová liga
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát sa preňho skončil: Česi riešia pred zápasom s JAR veľkú nepríjemnosť
MS VO FUTBALE 2026 Šampionát sa preňho skončil: Česi riešia pred zápasom s JAR veľkú nepríjemnosť
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Schválne spomalil, aby súper porušil pravidlá: Kanea pochválil aj Ibrahimovič
MS VO FUTBALE 2026 Schválne spomalil, aby súper porušil pravidlá: Kanea pochválil aj Ibrahimovič
MS vo futbale
MS VO FUTBALE 2026 Absurdný škandál: Kontrola totálne zlyhala, anglickí fanúšikovia okabátili organizátorov
MS VO FUTBALE 2026 Absurdný škandál: Kontrola totálne zlyhala, anglickí fanúšikovia okabátili organizátorov
MS vo futbale

Auto-moto

V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
V Považskej Bystrici chcú zachovať zastavovanie expresov Tatran. Vznikla petícia
Doprava
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
PRVÁ JAZDA: BAIC BJ30 - veľké SUV s offroad chúťkami
Klasické testy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Zrážka so zverou: Sekunda, ktorá preverí vaše poistenie aj pevné nervy
Správy
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Zhotovitelia pokračujú s výstavbou časti obchvatu Prievidze
Doprava

Kariéra a motivácia

Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Tretia júnová nedeľa patrí otcom: Príbeh sviatku, ktorý vznikol z čistej vďačnosti jednej dcéry
Motivácia a inšpirácia
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Odvody živnostníkov sa od júla menia: Pozrite si, či budete platiť mikroodvod alebo vám poistenie nevznikne
Aktuality
Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Polícia varuje pred novým SMS podvodom: Pozor, aby ste v pracovnom strese neklikli na „pokutu“ aj vy!
Domáce
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
Veľký čínsky horoskop na jún: Čaká vás kariérny posun alebo pracovné komplikácie? Odpoveď vás môže prekvapiť
O práci s humorom

Varenie a recepty

Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Vynovená verzia tradičného kysnutého koláča: S jahodami a riccotou je neodolateľný.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Jeden plech a minimum práce: Šťavnaté kuracie stehná v medovo-smotanovej omáčke.
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Zaženie únavu, smäd aj bolesť hlavy. Uhorkový nápoj s obyčajnou prísadou
Rady a tipy
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Zabudnite na ľadovú kávu. Pripravte si doma jemné cold brew
Rady a tipy

Technológie

Sú mimozemšťania naozaj medzi nami? Vedci pripúšťajú, že život vo vesmíre je možný, no návštevy Zeme majú jeden veľký háčik
Sú mimozemšťania naozaj medzi nami? Vedci pripúšťajú, že život vo vesmíre je možný, no návštevy Zeme majú jeden veľký háčik
Technológie
Samsung predstavil mikroskopický displej, ktorý sa stane základom pre ich okuliare: Jeho jas niekoľkonásobne prevyšuje aj špičkové smartfóny
Samsung predstavil mikroskopický displej, ktorý sa stane základom pre ich okuliare: Jeho jas niekoľkonásobne prevyšuje aj špičkové smartfóny
Samsung
Microsoft práve aktualizoval Secure Boot, prvú líniu ochrany tvojho PC. Táto ikona prezradí, či si chránený na ďalšie roky
Microsoft práve aktualizoval Secure Boot, prvú líniu ochrany tvojho PC. Táto ikona prezradí, či si chránený na ďalšie roky
Návody
Americké letectvo vytiahlo novú zbraň proti dronom. Brokovnice a umelá inteligencia majú chrániť základne s F-35
Americké letectvo vytiahlo novú zbraň proti dronom. Brokovnice a umelá inteligencia majú chrániť základne s F-35
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Hnojíte vaječnými škrupinami? Tieto prípady radšej obíďte, trik pri nich nefunguje a rastlinám môže aj uškodiť
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Vyzerajú ako tri domy, ale nenechajte sa pomýliť. Žije tu viac generácií, majú tu dosť miesta aj relax na dvore
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Ide to aj inak. Zasaďte si zeleninu a bylinky týmto spôsobom, úrodu budete zbierať, aj keď nemáte záhradu
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov
Štyri roky prác sa im oplatili. Chalupa na stráni si uctila tradíciu, vnútro pripomína atmosféru z čias prastarých rodičov

Pre kutilov

Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Domáci mätový sirup, ktorý chladí už na pohľad: Tajomstvo extra silnej chuti je v poctivej predpríprave
Recepty
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Krútia sa vám listy na paradajkách? Zistite, kedy už treba zasiahnuť
Záhrada
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Nevyhadzujte kôstky z čerešní! Vyrobte si z nich vec, za ktorú by ste v lekárni platili desiatky eur
Doplnky a dekorácie
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Prečo domáci jahodový džem hnedne a ako udržať jeho krásne červenú farbu?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prečo niektoré lásky vydržia celý život? Týchto 5 návykov majú najšťastnejšie páry spoločné
Partnerské vzťahy
Prečo niektoré lásky vydržia celý život? Týchto 5 návykov majú najšťastnejšie páry spoločné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Katastrofa na Balatone: Jazero
Zahraničné
Katastrofa na Balatone: Jazero mizne pred očami! FOTO extrémne sucho odhalilo TAJOMNÝ útvar
MIMORIADNE Školský výlet žiakov
Domáce
MIMORIADNE Školský výlet žiakov z Bratislavy skončil DRÁMOU: Zasahovali záchranári, niekoľko detí je v nemocnici
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Problém v NATO: Najmenej 6 členov čelí VEĽKEJ kritike Trumpa, v ohrození sú aj dvaja susedia Slovenska!
Ukrajina podnikla v noci
Zahraničné
APOKALYPSA v Moskve: Ukrajinci počas náletov zasiahli rafinériu aj obytné domy! VIDEO Z nádrže na palivo odletel kryt

Ďalšie zo Zoznamu