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Spoznávate človeka na videu? Polícia po ňom vyhlásila pátranie v súvislosti s finančným podvodom

Polícia pátra Zobraziť galériu (2)
Polícia pátra (Zdroj: Topky.sk)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Bratislavská polícia pátra po osobe, ktorá by mohla pomôcť objasniť finančný podvod. Informovala o tom na sociálnej sieti, kde zverejnila video. Priblížila, že podvodníci mali vylákať peniaze od ženy pod zámienkou zhodnotenia investícií.

„Policajti odboru kriminálnej polície v Pezinku vykonávajú vyšetrovanie zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva, ktorého sa mali dopustiť doposiaľ neznámi páchatelia, ktorí pod zámienkou zhodnotenia investícií telefonicky kontaktovali poškodenú, od ktorej vylákali a následne na Cajlanskej ulici v Pezinku prevzali finančnú hotovosť vo výške 11.000 eur,“ priblížila polícia. 

Spoznávate človeka na videu?
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj)

V tejto súvislosti pátra po totožnosti osoby na videu. Vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k jej totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne cez správu na sociálnej sieti. 

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