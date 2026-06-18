Poľsko chce trvalú americkú základňu: Z Pentagónu prišla dôležitá odpoveď

BRUSEL - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok informoval, že na rokovaní so šéfom Pentagónu Petom Hegsethom v Bruseli dostal odpoveď na svoj list, podľa ktorej je americké ministerstvo obrany otvorené návrhu na zriadenie stálej základne ozbrojených síl USA v Poľsku. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti X.
„Znova som si vypočul, že Poľsko je pre Američanov vzorovým spojencom a že budú uprednostňovať spoluprácu s našou krajinou,“ napísal minister a uviedol, že rokovania vstupujú do ďalšej fázy príprav projektu.
Premiér Donald Tusk na utorkovom zasadnutí vlády vyhlásil, že jeho kabinet prerokuje návrh uznesenia o začatí krokov smerujúcich k zriadeniu základne a vytvoreniu potrebného logistického, finančného, organizačného aj ubytovacieho zázemia. „Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť,“ povedal.