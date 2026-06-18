Pripravte sa na tropické teploty: Meteorológovia varujú pred nebezpečným teplom na západe

BRATISLAVA - Vo viacerých okresoch západného Slovenska hrozia v piatok (19. 6.) vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahy prvého a druhého stupňa. Platia od 13.00 do 18.00 h. Informoval o tom ústav na svojom webe.
Druhý stupeň výstrahy pred vysokými teplotami sa týka okresov Malacky, Senica a Skalica. Pre zvyšné okresy Bratislavského a Trnavského kraja platí prvý stupeň výstrahy. Rovnako pre celý Nitriansky kraj a okresy Myjava, Veľký Krtíš i Krupina.
„Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Uvedená teplota vzduchu nie je v danej ročnej dobe a oblasti nezvyčajná, ale pravdepodobnosť nadmerného zaťaženia organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ uviedli meteorológovia. S výstrahami pred vysokými teplotami treba počítať aj počas víkendu. Týkať sa budú viacerých okresov Slovenska.