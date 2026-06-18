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Tragická smrť slávneho speváka (†32): Ľudia neveria, že išlo o nehodu!

Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov Zobraziť galériu (6)
Oliver Tree tragicky zahynul vo veku 32 rokov (Zdroj: instagram/olivertree)
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BRAZÍLIA - Smrť amerického speváka Olivera Treeho po tragickej havárii dvoch vrtuľníkov v Brazílii vyvolala nielen smútok medzi fanúšikmi, ale aj vlnu špekulácií na internete.

Tragická smrť amerického speváka Olivera Treeho vyvolala po celom svete vlnu smútku aj množstvo otázok. Okolnosti nehody, pri ktorej sa nad brazílskym Rio de Janeirom zrazili dva vrtuľníky, sú naďalej predmetom vyšetrovania. Napriek tomu sa na internete už objavujú rôzne dohady a konšpiračné teórie, ktoré spájajú umelcovu smrť s jeho verejnými vyjadreniami z minulosti. Len niekoľko dní pred nešťastím bol Oliver Tree aktívny na sociálnych sieťach, kde zverejňoval zábery zo svojho pobytu v Brazílii.

Náhla správa o havárii preto mnohých zaskočila. Pri kolízii dvoch vrtuľníkov zahynulo všetkých šesť ľudí na palubách vrátane známeho hudobníka. Vyšetrovacie orgány zatiaľ nevylúčili žiadnu z možností a medzi hlavnými verziami figuruje aj zlyhanie ľudského faktora. Na sociálnych sieťach sa však objavili používatelia, ktorí poukazujú na staršie rozhovory speváka. V nich sa kriticky vyjadroval na adresu hudobného biznisu, veľkých vydavateľských spoločností či podmienok, ktorým sú umelci často vystavení.

Niektorí fanúšikovia sa preto domnievajú, že jeho smrť nemusela byť náhodná, hoci takéto tvrdenia nie sú podložené žiadnymi dôkazmi. Diskusie rozprúdili aj slová z jedného z jeho posledných mediálnych vystúpení. Tree vtedy otvorene hovoril o závete a o tom, ako chce rozdeliť svoj majetok po smrti. Väčšina jeho peňazí totiž nemá pripadnúť rodine, ale nadácii podporujúcej začínajúcich umelcov. Pozornosť vzbudil aj vizuál jeho najnovšieho albumu. Na obale stojí spevák medzi vrakmi a časť fanúšikov tvrdí, že prostredie nápadne pripomína miesto havárie.

Viac o téme: SmrťKonšpirácieOliver Tree
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