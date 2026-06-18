Zmena plánu! Hviezda Ďurovčíkovho Na skle maľované: Nebyť tohto, v muzikáli ho nevidíme!

NITRA – Legendárny muzikál Na skle maľované sa v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka hrá už neuveriteľných 21 rokov. V sobotu si ho budú môcť vychutnať diváci v Nitre, kde sa predstaví na miestnom Amfiteátri. Nebyť však tohto, v muzikáli by sme hlavnú hviezdu nevideli. Herec Ján Slezák (47) mal totiž úplne iné plány!
Herca Jána Slezáka netreba Slovákom predstavovať. Aktuálne hrá v markizáckom seriáli Dunaj, k vašim službám, no fanúšikovia divadla ho milujú najmä ako talentovaného muzikálového herca. Už v sobotu sa napríklad predstaví v Nitre na Amfiteátri v muzikáli Na skle maľované, kde stvárňuje hlavnú postavu Jánošíka.
Všetko však mohlo byť úplne inak. „Mojim snom bolo študovať medicínu alebo enviromentalistiku, na čo som sa aj pripravoval. A ono to tak nejak vyplynulo, že som skúsil Janáčkovu akadémiu múzických umení,“ prezradil pre Topky.sk Slezák. Najprv ho presvedčil fakt, že ho z veľkého množstva uchádzačov prijali... No ani vtedy nebol presvedčený o tom, že chce byť hercom. „A keby som sa z 500 uchádzačov nedostal medzi 10, ktorých brali, tak to možno ani robiť nebudem, ale presvedčilo ma to, že keď som prešiel cez tak veľké sito, tak som pri tom zostal. Inak v priebehu prvého roka som mal na JAMU zajačie úmysly – že toto teda nie,“ priznal herec. Napokon je však rád, že zotrval.