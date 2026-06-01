Pondelok1. jún 2026, meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia

Pellegrini otvoril dvere paláca deťom: Diskutujú o tom, kam smeruje Slovensko

Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho so zástupcami mládežníckych parlamentov v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Zobraziť galériu (3)
Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho so zástupcami mládežníckych parlamentov v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. (Zdroj: TASR - Martin Baumann)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini privítal v pondelok v Prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom diskutujú o vízii Slovenska. Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD).

„Vy sami ste sa na svojich stretnutiach už viackrát stretli, vytvorili ste tieňové ministerstvá. A chceme, aby sme dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy. Alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém. Alebo ako by malo Slovensko vyzerať o päť alebo desať rokov,“ adresoval prezident mladým. Zároveň podotkol, že mládež je potrebné čoraz intenzívnejšie vťahovať do diskusie o smerovaní krajiny a počúvať, čo ju trápi.

Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho so zástupcami mládežníckych parlamentov v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Zobraziť galériu (3)
Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho so zástupcami mládežníckych parlamentov v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.  (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Hlava štátu tiež ocenila, že na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutujú s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD), ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS), ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD), ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom.

Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho so zástupcami mládežníckych parlamentov v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.
Zobraziť galériu (3)
Stretnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho so zástupcami mládežníckych parlamentov v Prezidentskom paláci v Bratislave pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.  (Zdroj: TASR - Martin Baumann)

Komisár pre deti vyzdvihol, že v paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov.

Viac o téme: PalácNávšteva Deň detíPeter PellegriniPrezident
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident SR Peter Pellegrini
Európa musí vedieť chrániť svoje záujmy aj dôveru občanov, uviedol Pellegrini
Domáce
Prezident Pellegrini: S Rašim
Prezident Pellegrini: S Rašim a Ficom sme neriešili vládnu krízu, kde by som musel zasiahnuť
Domáce
Peter Pellegrini.
Prezident Pellegrini sa v pondelok zúčastní stretnutia troch najvyšších ústavných činiteľov
Domáce
Peter Pellegrini
Pellegrini sa stretol s predsedom chorvátskeho parlamentu: Rokoval aj o rozširovaní EÚ
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

PS: T. Gašpar nemôže reprezentovať parlament ako jeho podpredseda
PS: T. Gašpar nemôže reprezentovať parlament ako jeho podpredseda
Správy
Slovenské hádzanárky absolvujú na záver sezóny dva prípravné duely s Tureckom
Slovenské hádzanárky absolvujú na záver sezóny dva prípravné duely s Tureckom
Šport
Herec Filip Šebesta: Balansuje medzi životom a smrťou!
Herec Filip Šebesta: Balansuje medzi životom a smrťou!
Prominenti

Domáce správy

Nemeckú políciu šokoval 50-ročný
Nemeckú políciu šokoval 50-ročný Slovák: Ťahač s návesom šoféroval úplne opitý a s príšernými pneumatikami!
Domáce
Fico obhajuje obžalovaného Gašpara:
Fico obhajuje obžalovaného Gašpara: Kauzu Očistec považuje za zmanipulovanú a nezákonnú
Domáce
FOTO undefined
Slovensko vysychá pred očami: Sucho zasiahlo už 90 percent územia
Domáce
AKTUÁLNE Mimoriadna situácia v nemocnici: Vyhlásili núdzový režim! Vieme, čo sa deje
AKTUÁLNE Mimoriadna situácia v nemocnici: Vyhlásili núdzový režim! Vieme, čo sa deje
Nitra

Zahraničné

Drzosť, aká nemá obdoby:
Drzosť, aká nemá obdoby: Profesionálny vodič jazdil sfetovaný, po tretej kontrole mu policajti rovno zobrali auto
Zahraničné
FOTO Poľskom sa prehnalo tornádo!
Poľskom sa prehnalo tornádo! FOTO hotovej spúšte: Vietor odnášal strechy a lámal stromy
Zahraničné
Dráma letu na Malorku:
Dráma letu na Malorku: Tínedžer urobil cez telefón počas letu osudovú chybu! Pilot musel okamžite konať
Zahraničné
Rumunsko po incidente s
Rumunsko po incidente s ruským dronom: Bukurešť žiada mimoriadne zasadnutie BR OSN!
Zahraničné

Prominenti

Barbora Krajčírová
Barbora Krajčírová prežíva silné obdobie: Po komplikáciách a operácii ukázala dcérku Chiaru!
Domáci prominenti
Brooks Nader v Cannes
Slávnu sexicu zradili šaty: Moja, veď ti vidno celý prsník!
Zahraniční prominenti
Filip Šebesta
Herec Filip Šebesta: Balansuje medzi životom a smrťou!
Domáci prominenti
Po veľkolepej oslave s
Po veľkolepej oslave s Bagárovou prišla komorná párty s otcom: Wau... ale TEN darček stojí za to!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Umelá inteligencia môže prepísať
Umelá inteligencia môže prepísať naše poznanie dejín: Tajomstvá staré stovky rokov konečne prehovorili!
Zaujímavosti
Úžasný výlet do minulosti:
Úžasný výlet do minulosti: Najlepší zábavný park Európy nemá kolotoče, no aj tak nadchne celú rodinu
dromedar.sk
Prekvapenie ukryté v múzeu:
Prekvapenie ukryté v múzeu: Vedci rozlúštili viac ako storočné tajomstvo
Zaujímavosti
Babičku zachytil policajný radar.
Šok na ceste: Radar zameral babičku s chodítkom! Mala prekročiť povolenú rýchlosť
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Kam zmizli milióny z vyšších daní? Slovensko pyká za život na dlh, celý rast príjmov zhltli splátky úrokov!
Kam zmizli milióny z vyšších daní? Slovensko pyká za život na dlh, celý rast príjmov zhltli splátky úrokov!
Výrazne menej šetrenia na prvý byt: NBS mení pravidlá pre hypotéky, investorom klepne po prstoch!
Výrazne menej šetrenia na prvý byt: NBS mení pravidlá pre hypotéky, investorom klepne po prstoch!
Koniec veľkých daňových únikov? Štát vytvára Daňový štít, avizuje hon na unikajúce miliardy!
Koniec veľkých daňových únikov? Štát vytvára Daňový štít, avizuje hon na unikajúce miliardy!
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo
Z detských hviezd sa stali miliardári: Tieto známe mená zarobili rozprávkové bohatstvo

Šport

Krátko po finálovom zápase prišiel šok: Švajčiarsky hokej prekvapila nečakaná správa
Krátko po finálovom zápase prišiel šok: Švajčiarsky hokej prekvapila nečakaná správa
MS v hokeji
Jeho výkony na MS neušli ani skautom: Slovenský útočník láka pozornosť viacerých tímov NHL
Jeho výkony na MS neušli ani skautom: Slovenský útočník láka pozornosť viacerých tímov NHL
Reprezentácia
Zabudnite na všetkých top stopérov: Slovenský obranca z Plzne opanoval štatistiky celej Európy
Zabudnite na všetkých top stopérov: Slovenský obranca z Plzne opanoval štatistiky celej Európy
Slováci v zahraničí
Futbalová rodina spúšťa najsilnejšie modlitby: Anglickej legende diagnostikovali rakovinu
Futbalová rodina spúšťa najsilnejšie modlitby: Anglickej legende diagnostikovali rakovinu
Anglicko

Auto-moto

TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
TEST: DS Automobiles N°4 Hybrid 145 - nové auto, nový motor
Klasické testy
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
NDS upraví povrch vozovky na diaľničnom úseku D1 pri Martine
Doprava
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Range Rover SV Ultra je vzácny, bez pozvánky ho nekúpite
Predstavujeme
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo sú pondelky v práci psychicky náročnejšie, než si myslíme: Chémia tela a tlak okolia, ktoré neoklamete
Prečo sú pondelky v práci psychicky náročnejšie, než si myslíme: Chémia tela a tlak okolia, ktoré neoklamete
Motivácia a produktivita
Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Kampaň Do práce na bicykli odštartovala! Skvelý teambuilding pre kolegov, registrácia pokračuje do 7. júna
Práca a voľný čas
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
Pracovný horoskop na jún: Kto dostane zaujímavú ponuku a koho čaká viac zodpovednosti?
KarieraInfo.sk
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Letné brigády menia kariéru mladých: Kto si cez leto zarobí najviac a získa náskok pred ostatnými?
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Ako pripraviť nezabudnuteľný Deň detí? Užite si piknik
Rady a tipy
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Čo ste o rebarbore nevedeli: fakty, história, zaujímavosti
Rady a tipy

Technológie

Mars mohol zostať obývateľný dlhšie, než sa zdalo. NASA našla stopu teplej vody ukrytú hlboko pod jeho povrchom
Mars mohol zostať obývateľný dlhšie, než sa zdalo. NASA našla stopu teplej vody ukrytú hlboko pod jeho povrchom
Vesmír
Ruská „tieňová flotila“ vplávala do britských vôd viac ako 200-krát. Londýn zatiaľ nezadržal ani jednu loď
Ruská „tieňová flotila“ vplávala do britských vôd viac ako 200-krát. Londýn zatiaľ nezadržal ani jednu loď
Moderná vojna a konflikty
Slováci tvrdia, že sa technológií neboja. Prieskum O2 však ukázal, kde sa ich odvaha rýchlo vytratí
Slováci tvrdia, že sa technológií neboja. Prieskum O2 však ukázal, kde sa ich odvaha rýchlo vytratí
Operátori
Myslíš si, že máš doma po vysávaní čisto? SMARTAI V6 ti zeleným svetlom ukáže prach, ktorý by si inak prehliadol
Myslíš si, že máš doma po vysávaní čisto? SMARTAI V6 ti zeleným svetlom ukáže prach, ktorý by si inak prehliadol
Sponzorovaný obsah

Bývanie

Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Aj takto sa dá zachrániť historický dom. Vrátili mu krásu z minulosti a spravili v ňom príťažlivé bývanie
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Viete, čo je triadická schéma a čo môže vytvoriť pokojné bývanie? Spoznajte tieto princípy, kým zvolíte farbu interiéru
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Tesná spálňa už nebude problém. 5 praktických nápadov, ako v nej získať viac úložného miesta
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax

Pre kutilov

Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Také košaté ešte neboli! Tipy, ako sa starať o previsnuté muškáty, aby rástli do objemu
Okrasná záhrada
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Chcete mať ukážkovú úrodu cesnaku? Na začiatku júna nevynechajte tento dôležitý krok
Zelenina a ovocie
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Aká pivónia sa hodí do vašej záhrady? Od babičkinej klasiky po moderný hybrid, ktorý nepotrebuje oporu
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy narodené v týchto znameniach bývajú najúspešnejšie v živote: Nejde však len o šťastie
Partnerské vzťahy
Ženy narodené v týchto znameniach bývajú najúspešnejšie v živote: Nejde však len o šťastie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Drzosť, aká nemá obdoby:
Zahraničné
Drzosť, aká nemá obdoby: Profesionálny vodič jazdil sfetovaný, po tretej kontrole mu policajti rovno zobrali auto
Nemeckú políciu šokoval 50-ročný
Domáce
Nemeckú políciu šokoval 50-ročný Slovák: Ťahač s návesom šoféroval úplne opitý a s príšernými pneumatikami!
Svetový prominent sa oženil
Domáce
Svetový prominent sa oženil v Bratislave: Exšéf Airbusu si vzal Slovenku! Párty na Dunaji a slovenské priezvisko
Ilustračné foto
Domáce
Brutálny TRAPAS! Systém ePrihlášky nezvládol nápor rodičov a žiakov! Problémy a výpadky hneď v prvých hodinách

Ďalšie zo Zoznamu