Pellegrini otvoril dvere paláca deťom: Diskutujú o tom, kam smeruje Slovensko

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini privítal v pondelok v Prezidentskom paláci zástupcov mládežníckych parlamentov. Spolu s viacerými členmi vlády a komisárom pre deti Jozefom Mikloškom diskutujú o vízii Slovenska. Podujatie sa uskutočňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa detí (MDD).
„Vy sami ste sa na svojich stretnutiach už viackrát stretli, vytvorili ste tieňové ministerstvá. A chceme, aby sme dnes od vás mohli počuť, akú krajinu si predstavujete vy. Alebo ako by ste riešili aj aktuálny problém. Alebo ako by malo Slovensko vyzerať o päť alebo desať rokov,“ adresoval prezident mladým. Zároveň podotkol, že mládež je potrebné čoraz intenzívnejšie vťahovať do diskusie o smerovaní krajiny a počúvať, čo ju trápi.
Hlava štátu tiež ocenila, že na stretnutie prišli ministri, ktorých si mladí ľudia sami vybrali. O ich vízii diskutujú s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas-SD), ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom (nominant SNS), ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD), ministrom práce Erikom Tomášom (Hlas-SD), ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom (Hlas-SD) a štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti Milanom Hodásom.
Komisár pre deti vyzdvihol, že v paláci sa stretli mladí ľudia z rôznych mládežníckych parlamentov.