Nový premiér Maďarska rokoval s Ficom: V Bruseli padli slová o spolupráci

BRUSEL - Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa vo štvrtok pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvýkrát stretol s novým maďarským premiérom Péterom Magyarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
Obaja lídri budú najbližšie rokovať na nadchádzajúcom summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý sa uskutoční budúci utorok v Budapešti.
„Veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“ skonštatoval predseda slovenskej vlády. Po bilaterálnej schôdzke sa Fico a Magyar stretli s ostatnými lídrami štátov V4 - poľským premiérom Donaldom Tuskom a predsedom českej vlády Andrejom Babišom. Išlo o prvé koordinačné stretnutie premiérov V4 po viacerých rokoch.