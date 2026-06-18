Obrovská radosť slovenskej speváčky: FOTO Známemu futbalistovi porodila druhé dieťa!

BRATISLAVA - V ich rodine zavládlo veľké šťastie. Slovenská speváčka Aless Capparelli a jej partner, futbalový reprezentant Ľubomír Šatka, sa pochválili krásnou novinkou – privítali na svete svojho druhého potomka. Z prvorodeného synčeka sa tak stal veľký braček.
Slovenská speváčka Aless Capparelli prežíva jedno z najkrajších období v živote. Spolu so svojím partnerom, futbalistom Ľubomír Šatka, sa totiž tešia z príchodu druhého dieťatka. Radostnú novinku oznámili fanúšikom prostredníctvom sociálnych sietí. "𝑉𝑖𝑡𝑎𝑗 𝑙á𝑠𝑘𝑎 𝑛𝑎š𝑎, 𝑆𝑜𝑓𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑛𝑎 | 17.06.2026 💗🥹," napísala k fotografiám dvojnásobná mama. Dvojica už vychováva synčeka Leona, ktorý sa narodil v máji 2024. Už začiatkom roka prezradili, že ich rodinka sa rozrastie, a teraz sa z očakávanej novinky stala realita.
Aless a Ľubomír tvoria pár od roku 2021 a svoje súkromné šťastie si užívajú najmä mimo svetiel reflektorov. Speváčka stojí po boku futbalistu aj počas jeho zahraničných angažmánov a spoločne budujú rodinný život.
Pod fotografiami a gratuláciami sa okamžite začali kopiť desiatky blahoželaní od fanúšikov aj známych tvárí. Novopečeným dvojnásobným rodičom tak z každej strany smerujú priania zdravia, šťastia a množstva krásnych chvíľ s ich rozrastajúcou sa rodinou.
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