Juhokórejský prezident požiadal Trumpa o pomoc: Má prevziať vedenie pri hľadaní mieru so Severnou Kóreou

SOUL - Prezident Južnej Kórey I Če-mjong v utorok počas summitu skupiny G7 požiadal svoj americký náprotivok Donalda Trumpa, aby prevzal vedúcu úlohu pri hľadaní mierového riešenia napätia so Severnou Kóreou. Informovala o tom kancelária juhokórejského prezidenta, píše agentúra Reuters.
Podľa hovorkyne sa Trump počas spoločného fotografovania lídrov skupiny G7 spýtal I Če-mjonga na súčasný stav vzťahov medzi Soulom a Pchjongjangom. Prezident počas ich interakcie požiadal Trumpa, aby viedol úsilie o mierové vyriešenie tejto otázky tak, ako to urobil v prípade vojny na Blízkom východe, uviedla I Če-mjongova kancelária. Podľa hovorkyne Trump odpovedal, že sa bude snažiť tento problém riešiť.
Americký prezident sa počas svojho prvého funkčného obdobia trikrát stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a opakovane prejavil záujem o ďalšie stretnutie, pripomína Reuters. Minulý týždeň Trump zverejnil na platforme Truth Social fotografiu seba a Kim Čong-una bez popisu, čím chcel podľa agentúry upozorniť na ich minulé diplomatické vzťahy.