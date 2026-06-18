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Chorváti RAPÍDNE dvíhajú ceny: Dovolenka v kempe vás vyjde VIAC ako pobyt v Alpách!

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

ZÁHREB – Slováci sa musia pripraviť, že v Chorvátsku ich počas letnej dovolenkovej sezóny môže zastihnúť cenový šok. K Jadranskému moru odchádza každoročne mnoho Slovákov. Zvýšenie cien však nepostihlo len hotely. Milovníci kempovania budú musieť siahnuť tiež hlboko do vrecka.

Chorvátsko už nepatrí medzi krajiny, kde sa dá na letnej dovolenke ušetriť. Navyše tohto roku sú ceny za ubytovanie ešte vyššie, ako tomu bolo vlani. Zdraželi pritom nielen hotely a penzióny, ale aj rezervácie v kempingu. Informuje o tom PiNCAMP cez nemecký Focus.

Chorváti sú suverénne najdrahší 

Oproti predchádzajúcemu roku sa zvýšila cena ubytovania v chorvátskych kempoch o 7 percent na noc. Počas hlavnej letnej sezóny to robí 73 eur, pričom je tu zahrnutý vstup pre dve dospelé osoby, jedno dieťa do 10 rokov a samotné parkovné pre obytný príves. 

Chorváti RAPÍDNE dvíhajú ceny:
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 (Zdroj: Getty Images)

Chorvátsko malo v cenách predbehnúť aj Taliansko, kde je kempovanie jedno z najdrahších v celej Európe. Tam stojí noc v kempe v priemere 63 eur. Šok prichádza aj pri porovnaní cien so Švajčiarskom. To je v priemere ešte o dve eura lacnejšie ako Taliansko. 

Len ceny za kempovanie vzrástli v Chorvátsku oproti minulému roku miestami aj o 12 percent. Paradoxom je, že Španielsko zdraželo viac (o 15 percent), no stále je tam kemping lacnejší (58 eur na noc) ako v Chorvátsku. 

Kde je to ešte cenovo výhodné?

Kempovanie je v Európe pomerne lacné ešte v Nemecku, alebo v severnej časti Európy. Napríklad v Nórsku zaplatíte za noc 38 eur. V Nemecku sa priemerná cena pohybuje na úrovni zhruba 41 eur. I keď je tu lacnejšie ako v Chorvátsku, aj Nemci išli s cenami v kempoch hore o zhruba sedem percent. 

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