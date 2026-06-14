Vymenovanie veľvyslancov je na spadnutie: Pellegrini však Radačovskému poslal jasný odkaz

BRATISLAVA - Správu o stave republiky prednesie prezident SR Peter Pellegrini na pôde Národnej rady SR v septembri. Uviedol to v relácii Politika 24 televízie JOJ 24 s tým, že chce vo svojej bilancii reagovať aj na pripravovaný budúcoročný štátny rozpočet, rovnako tak na vývoj strategického dokumentu Vízia Slovensko 2040.
Priznal, že je zvedavý, či sa podarí naplniť ambíciu vlády schváliť návrh rozpočtu už v septembri. Poukázal pritom na to, že finančný plán sa bude týkať volebného roku. „Z tohto pohľadu to môže byť napäté, lebo viem si predstaviť, že tých požiadaviek na rozpočet môže byť veľa, a zároveň to bude potrebné skĺbiť so zásadnými prorastovými opatreniami,“ upozornil.
Fico nájde spôsob, ako motivovať koaličných partnerov
Prijímanie rozpočtu môže podľa neho ovplyvniť aj to, aké budú vzťahy v koalícii. „Či budú jej strany schopné hľadať konsenzus, alebo rok pred voľbami budú bojovať hlavne za seba,“ podotkol. Nemyslí si preto, že septembrový termín na schválenie finančného plánu je istý. Zároveň však poukázal na to, že na čele exekutívy je skúsený líder, „ktorý dokázal, že sa vie vyrovnať s mnohými politickými problémami“. Pripustil, že premiér Robert Fico (Smer-SD) „nájde spôsob, ako motivovať koaličných partnerov“ k tomu, aby k schváleniu rozpočtu v septembri došlo.
K zákonu, ktorý má upraviť voľbu zo zahraničia, povedal, že pri rozhodovaní o jeho podpísaní sa bude držať toho, či novela vytvorí dostatočnú širokú sieť bodov, v rámci ktorých bude možné odvoliť prezenčne. Ak to tak bude, nemyslí si, že zmena bude neriešiteľným problémom pre tých, ktorí majú skutočný záujem voliť.
Vyjadril sa ja k téme slovensko-maďarských vzťahov
Dotkol sa aj témy slovensko-maďarských vzťahov v kontexte kontroverzných vyhlásení nového maďarského premiéra Pétera Magyara. „Nepovažujem to za dobrú rétoriku vedúcu k dobrým susedským vzťahom,“ skonštatoval prezident v súvislosti s vyjadreniami o „Felvídeku“ či „Maďarsku, ktoré susedí samo so sebou“. Pellegrini sa obáva, aby sa slovensko-maďarské vzťahy nestali témou, ktorá bude nielen zhoršovať bilaterálne vzťahy, ale pred voľbami aj polarizovať slovenskú spoločnosť. Verí preto, že na plánovanom stretnutí premiérov Magyara a Fica pred najbližším stretnutím lídrov Európskej únie nájdu obaja predstavitelia spôsob, ako upokojiť túto situáciu.
K procesom odvolávania ministrov v parlamente zdôraznil, že je to štandardný nástroj, ktorý má k dispozícii opozícia, a nemyslí si, že je správne, ak koalícia takýmto rokovaniam obštrukciami bráni. Pripomenul, že sa jej to v konečnom dôsledku môže „vrátiť“ v budúcnosti, ak sa pomery zmenia a moc bude mať súčasná opozícia, ktorá by mohla zvoliť rovnaký postup. „Ja som za to, aby sa v takýchto prípadoch rokovalo, minister si vypočul výhrady a mohol sa voči nim brániť a argumentovať,“ uzavrel prezident.
K vymenovaniu veľvyslancov by malo prísť počas budúceho týždňa
Vymenovanie nových veľvyslancov SR vrátane Petra Kmeca a Miroslava Radačovského by sa malo uskutočniť v priebehu budúceho týždňa. V relácii Politika 24 televízie JOJ 24 to uviedol prezident SR Peter Pellegrini. Doterajšie nevymenovanie vysvetlil absenciou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára (Smer-SD), ktorý je na pracovnej ceste v Afrike.
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„Nič viac za tým nie je,“ odmietla hlava štátu špekulácie v médiách. Pripomenul, že na vymenovanie nečakajú len Radačovský, ktorý sa má stať veľvyslancom SR na Cypre, a Kmec, mieriaci na ambasádu v Ríme, ale aj ďalší nominovaní kandidáti na veľvyslancov. „Je potrebné povedať, že všetci nominovaní dostali ‚agrément‘, teda súhlas druhej strany,“ uviedol prezident.
Nemá žiadne výhrady k nominovaným
Doplnil, že v rámci formálnych náležitostí nemá žiadne výhrady k nominovaným, priznal, že sa mu nepozdávalo vystúpenie poslanca Radačovského pri vypočutí na pôde zahraničného výboru parlamentu. Chce s ním o tom hovoriť. „Ak sa niekto stane veľvyslancom, jeho prejav i jeho jazyk a vyjadrenia musia zodpovedať úrovni diplomata,“ zdôraznil prezident. Upozornil tiež, že ak vymenovaný veľvyslanec neplní svoju misiu a nezastupuje adekvátne Slovensko v rámci svojho postu, existujú nástroje, ktorými ho možno bez zbytočných prieťahov odvolať.
Ocenil zároveň diplomatické skúsenosti Kmeca, v prípade Radačovského, u ktorého je nominácia výsledkom politického návrhu, upozornil, že nominovaný dostal silný mandát vo voľbách do Národnej rady, predtým pôsobil aj v Európskom parlamente. „Má politickú legitimitu,“ upozornil Pellegrini s tým, že politické nominácie boli štandardom v minulosti.