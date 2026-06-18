Revolúcia v liečbe rakoviny? Lekári dokážu zachrániť končatinu BEZ amputácie

PRAHA - Vďaka izolácii krvného obehu končatiny nemusia lekári u pacientov s nádorom mäkkých tkanív, takzvaným sarkómom, v niektorých prípadoch pristúpiť k amputácii. Do izolovaného tkaniva aplikujú vysoké dávky liečiv, čo môže viesť k zmenšeniu nádoru, ktorý umožní operáciu bez amputácie. O novej možnosti liečby, ktorá je podľa doterajších dát úspešná u štyroch z piatich pacientov, dnes v tlačovej správe informovala 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej.
Agresívne nádory končatín
Sarkómy mäkkých tkanív patria medzi agresívne zhubné nádory, ktoré vznikajú vo svaloch, tukovom tkanive, väzive a ďalších mäkkých tkanivách. Môžu začať rásť kdekoľvek v tele, ale najčastejšie sa objavujú v dolných končatinách. Podľa od odborníkov ich možno málokedy vyliečiť chemoterapiou alebo ožarovaním, väčšinou dôjde na chirurgické odstránenie, takzvanú resekciu.
"Keď ale vidíme, že nádor nepôjde resekovať bez toho, aby sme poškodili končatinu alebo ju museli amputovať, znova sa v tíme rozhodujeme, čo ďalej. Jednou z možností je pokúsiť sa nádor zmenšiť pomocou izolovanej perfúzie," opísal vedúci Komplexného centra pre ortopedickú liečbu nádorov pohybového aparátu. Bulovka Ján Lesenský.
Metóda umožňuje do končatiny bezpečne aplikovať liečivá v niekoľkonásobne vyšších dávkach. Samotnú operáciu potom vykonávajú lekári na II. chirurgickej klinike – klinike kardiovaskulárnej chirurgie 1. LF UK a Všeobecnej fakultnej nemocnice (VFN).
Lekári mu ruku na mesiac SCHOVALI do bedra: Šokujúca operácia zachránila otcovi končatinu, dnes robí nemožné!
Zložitý operačný zákrok
"Najprv vypreparujeme tepnu a žilu, ktoré zásobujú nádor, zavedieme do nich perfúzne kanyly, ktoré pripojíme k okruhu mimotelového obehu," opísal výkon primár kliniky Miroslav Špaček. Potom zaškrtením ruku izolujú od ostatného krvného obehu, zahrievajú ju, čo efekt liečby podporí, a podajú vysoké dávky liekov a chemoterapiu. "Celá operácia trvá asi tri hodiny," dodal.
Či je ruka plne oddelená od krvného obehu tela, lekári sledujú pomocou nukleárnej medicíny a detekcie žiarenia gama špeciálnou sondou umiestnenou nad srdcom pacienta. "Do systémového obehu pacienta najprv aplikujeme malé množstvo rádiofarmaka, ktoré sonda dokáže zachytiť. Radovo väčšie množstvo tejto stopovacej látky potom aplikujeme do izolovaného obehu končatiny," opísal Jiří Trnka z Oddelenia lekárskej fyziky a radiačnej ochrany VFN. Pokiaľ by látka unikala z končatiny, sonda by to dokázala zachytiť.
Účinok sa čaká týždne
Pokiaľ po liečbe dôjde k zmenšeniu nádoru, zvyčajne to trvá šesť až osem týždňov, lekári môžu pacientovi ďalej podávať aj chemoterapiu. "Nie sme schopní spoľahlivo odhadnúť, ktorý nádor ako zareaguje. Ale máme s tým dobrú skúsenosť a drvivá väčšina pacientov zareaguje priaznivo," dodal Lesenský.
Podľa prednostu Onkologickej kliniky 1. LF UK a VFN Michala Vočky ukazujú publikované dáta zo zhruba 130 operácií zachovania končatiny u štyroch z piatich pacientov, kde lekári zvažovali amputáciu. "Hlavným preukázaným prínosom je teda lokálna kontrola a zachovanie končatiny, nie jednoznačné predĺženie celkového prežitia. To u týchto ochorení závisí hlavne na systémovom priebehu choroby," dodal.