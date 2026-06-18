Roky striehol na lochneskú príšeru: Našiel však čosi ešte krajšie a vzácnejšie!

LONDÝN - Keď opúšťal domov a sťahoval sa k jazeru Loch Ness, veril, že záhadu legendárnej príšery vyrieši za niekoľko rokov. O 35 rokov neskôr ju stále nenašiel, no osud mu pripravil celkom iné prekvapenie.
Niektorí ľudia zasvätia celý život kariére. Iní rodine alebo cestovaniu. Škót Steve Feltham sa rozhodol obetovať desaťročia pátraniu po jednej z najväčších záhad sveta – legendárnej príšere z jazera Loch Ness.
Keď v júni 1991 opúšťal svoj dovtedajší život, bol presvedčený, že odpoveď nájde pomerne rýchlo. Dnes, po 35 rokoch strávených pri slávnom jazere, stále nemá dôkaz, ktorý by existenciu tajomného tvora potvrdil. Napriek tomu neľutuje ani jediný deň.
Predal dom a začal odznova
Felthama fascinovali príbehy o lochneskej príšere už od detstva. Jeho posadnutosť napokon prerástla do rozhodnutia, ktoré by väčšina ľudí považovala za bláznivé.
Vzdal sa zamestnania montéra bezpečnostných systémov v anglickom grófstve Dorset, predal svoj dom a presťahoval sa k jazeru Loch Ness. Veril, že záhadu vyrieši približne do troch rokov.
Namiesto klasického bývania si vytvoril netradičné sídlo. Za svoju základňu si zvolil prerobenú mobilnú knižnicu, ktorú pomenoval „Loch Ness Monster HQ“ a z ktorej dlhé roky sledoval hladinu jazera.
Usadil sa pri obci Dores, známom mieste s výhľadom na Loch Ness, kam dodnes smerujú tisíce turistov.
Na hladine videl niečo zvláštne
Za viac ako tri desaťročia pozorovania sa mu nepodarilo získať jednoznačný dôkaz o existencii bájnej príšery. Napriek tomu tvrdí, že zažil momenty, ktoré si nevie vysvetliť.
V rozhovore pre BBC spomínal na udalosť z prvého roku svojho pobytu pri jazere. Na hladine vraj zbadal mohutné vlny a zvláštny svetlý útvar, ktorý sa pohyboval neobyčajne rýchlo. „Vyzeralo to ako torpédo letiace vodou,“ opísal svoje pozorovanie. Ani po rokoch však nevie povedať, čo vlastne videl.
Pri pátraní našiel niečo cennejšie
Lochneská príšera mu síce naďalej uniká, no jazero mu prinieslo niečo, čo vôbec nečakal.
Približne na prelome tisícročia sa v Dorese zoznámil s Hilary, ženou z neďalekého Invernessu. Postupne sa do seba zamilovali a ich vzťah prežil aj nezvyčajné životné podmienky.
Po viac než dvadsiatich rokoch spoločného života si povedali svoje áno počas pandémie koronavírusu.
Ich manželstvo má však netradičnú podobu. Nikdy spolu nežili pod jednou strechou.
Felthamova malá dodávka, ktorá slúži ako jeho základňa, nie je práve ideálnym miestom pre spoločný život. Hilary navyše nezdieľa manželovu vášeň pre nekonečné sledovanie jazera a pátranie po záhadnom tvorovi.
Namiesto toho našli vlastný recept na fungujúci vzťah. Každý býva vo svojom domove, no pravidelne sa navštevujú a trávia spolu čas.
Rekordér ktorý sa nevzdáva
Dnes má Steve Feltham 63 rokov a médiá o ňom píšu pravidelne. Podľa denníka The Sun priznáva, že práve túžba rozlúštiť jednu z najznámejších svetových záhad mu dodáva energiu pokračovať. „Dobrodružstvo, ktoré cítim pri snahe vyriešiť túto záhadu, ma drží nad vodou,“ povedal.
Jeho vytrvalosť mu priniesla aj zápis do Guinnessovej knihy rekordov. Evidovaný je ako človek, ktorý nepretržite najdlhšie hľadá lochneskú príšeru.
Turisti mu nosia vlastné dôkazy
Pátranie sa medzitým stalo jeho životným štýlom. Väčšinu dní trávi sledovaním jazera alebo plavbami po jeho hladine.
Aby si zabezpečil príjem, vyrába malé hlinené sošky lochneskej príšery, ktoré predáva návštevníkom regiónu. Mnohí turisti za ním prichádzajú aj s fotografiami či videami, o ktorých sú presvedčení, že zachytávajú legendárneho tvora. Steve Feltham si ich pozorne prezerá, no zatiaľ ani jeden z dôkazov nepovažoval za definitívny.
Po 35 rokoch pri jazere však stále verí, že jedného dňa sa mu podarí zachytiť niečo, čo ukončí desaťročia špekulácií. A hoci zatiaľ nenašiel príšeru, našiel pri tom niečo, čo považuje za rovnako vzácne – človeka, s ktorým chce zdieľať svoj život.