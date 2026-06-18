Katastrofa na Balatone: Jazero mizne pred očami! FOTO extrémne sucho odhalilo TAJOMNÝ útvar

SIÓFOK - Najväčšie jazero strednej Európy, Balaton, ktoré každé leto priťahuje tisíce rodín z celej Európy, sa tento rok ocitlo v problémoch. „Maďarské more“ je známe svojou plytkosťou, no aktuálny stav prekvapil aj domácich odborníkov. Pretrvávajúce sucho a nedostatok zrážok spôsobili, že hladina klesla na jednu z najnižších hodnôt za posledné roky. Tá odkryla tajomný útvar.
Podľa maďarského Národného generálneho riaditeľstva pre správu vôd (OVF) sa situácia zhoršuje doslova z týždňa na týždeň. Ideálna letná hladina Balatonu by mala byť medzi 110 až 120 cm, no aktuálne je len 80 cm, píše tn.cz. Ak sa pridajú vysoké teploty a zrýchlené odparovanie, odborníci varujú pred ekologickou aj turistickou katastrofou. Podmienky už teraz pripomínajú najhoršie suchá z minulých rokov.
Z vody sa vynoril „Opičí ostrov“
Nízka hladina však odhalila aj niečo, čo bežní návštevníci Balatonu vôbec nepoznajú. Pri meste Balatonfenyves sa z vody objavil piesočný útvar, ktorý miestni volajú Opičí ostrov. Za normálnych okolností je úplne pod hladinou a viditeľný je len počas extrémne suchých období.
Pre obyvateľov je to spoľahlivejší indikátor sucha než hydrologické merania. Fotografie ostrova sa okamžite začali šíriť po sociálnych sieťach.
Problémy pre turistov aj lodnú dopravu
Tohtoročný vývoj je ďalším signálom, že región strednej Európy čelí čoraz častejším extrémom. Kombinácia dlhodobého sucha, vysokých teplôt a nedostatku zrážok vytvára podmienky, ktoré môžu zásadne ovplyvniť nielen turistickú sezónu, ale aj ekosystém jazera.
Portál Meteocentrum už na jar upozorňoval, že nízka hladina môže skomplikovať nielen rekreáciu, ale aj lodnú dopravu a celkové fungovanie regiónu. Balaton má priemernú hĺbku len okolo tri metre, čo z neho robí jedno z najplytších veľkých jazier v Európe. Práve preto reaguje na zmeny počasia extrémne rýchlo — či už ide o sucho, alebo prudké oteplenie.
Odborníci upozorňujú, že ak sa situácia nezlepší, Balaton môže v najbližších mesiacoch čeliť najväčšiemu poklesu hladiny za posledné desaťročia.