Prežijú orchidey kdekoľvek? Vedci odhalili ich tajomstvo svetového rozšírenia

PRAHA/PRŮHONICE - Vedci z medzinárodného tímu zistili, že niektorým orchideám pomáha pri rozšírení mimo ich pôvodného územia spolupráce s rôznymi druhmi húb. Niektoré tvoria aj mimoriadne veľké semená, ktoré obsahujú viac zásobných látok. Tie potom pomôžu rastline prekonať kritické obdobie po vyklíčení. V tlačovej správe to uviedol Botanický ústav Akadémie vied ČR, ktorý sa na výskume podieľal. Zistenie pomôže tiež vo výskume inváznych druhov, ktoré sú hrozbou pre biodiverzitu.
Orchidey bývajú podľa odborníkov považované za citlivé rastliny so špecifickými nárokmi na prostredie. Zo začiatku života sú závislé od symbiózy s hubami, ktoré im poskytujú potrebné živiny. To je jeden z dôvodov, prečo sa väčšina orchideí ťažko rozširuje mimo svojho pôvodného areálu, uviedli vedci.
Závislosť od húb
Vedci skúmali dva druhy ázijských suchozemských orchideí, ktoré sa rozšírili do Južnej a Strednej Ameriky, Afriky aj na tichomorské ostrovy. Jeden druh dokázal vytvárať symbiotické vzťahy so širokým spektrom húb z rôznych častí sveta. Rastlina tak má podľa vedcov šancu nájsť vhodných partnerov takmer kdekoľvek, kam jej semená doletí.
"Ukazuje sa, že táto orchidea nie je vyberavá. Dokáže spolupracovať s hubami z rôznych kontinentov, čo jej výrazne uľahčuje kolonizáciu nových území," povedal vedúci výskumného tímu Tomáš Figura z Botanického ústavu.
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Rôzne stratégie prežitia
Iný druh orchideí produkuje mimoriadne veľké semená, ktoré obsahujú viac zásobných látok a pomôžu mladej rastline prekonať kritické obdobie po vyklíčení. Aj tieto orchidey sú ale závislé na hubách.
"Naše výsledky ukazujú, že aj zdanlivo špecializované organizmy môžu byť veľmi úspešnými kolonizátormi. Každý z druhov využíva inú stratégiu, ale obaja našli spôsob, ako prekonať prekážky spojené so šírením do nových prostredí," uviedol Figura. Výsledky podľa vedcov pomáhajú nielen pochopiť biológiu orchideí, ale aj inváznych druhov. Schopnosť predvídať šírenie inváznych druhov je podľa odborníkov dôležitá pre ochranu prírody.