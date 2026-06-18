Gröhling kašle na obleky a limuzíny: Kampaň si stovkami obcí odšľape na BICYKLI!

BRATISLAVA - Predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling prekvapil netradičným krokom. Namiesto luxusných limuzín a nažehlených oblekov stavil na bicykel a šiltovku. Už cez víkend odštartuje osobnú kampaň, počas ktorej plánuje prejsť celkovo 251 slovenských obcí, pričom sa zameria hlavne na tie najmenšie dediny. Mnohí si pri tejto myšlienke zrejme spomenú na koniec 90. rokov a expremiéra Mikuláša Dzurindu.
VIDEO Kampaň chce Gröhling viesť po dvoch kolesách:
Celá kampaň potrvá 30 dní a Gröhlinga pôjde do skutočne všetkých kútov Slovenska. Svoju trasu začína na východe krajiny, aj v obciach, ktoré mnohí považujú za zabudnuté. Chce sa rozprávať s čo najviac ľuďmi a niekde ich pozve na langoše, inde na zmrzlinu.
„Túto cestu plánujem už veľmi dlho. Podarilo sa nám ju držať v tajnosti, pretože som chcel mať najskôr všetko pripravené a premyslené do posledného detailu,“ prezradil Gröhling. „Čaká ma veľa dní v teréne a v rôznych podmienkach. Raz budem chodiť po tých najmenších obciach, inokedy kráčať lesom alebo po horských chodníkoch. Práve na to sa teším,“ pochválil sa šéf SaS.
Ako dopravný prostriedok zvolil netradičnú alternatívu: „Najčastejšie sa budem presúvať na vlastných nohách alebo na bicykli. Verím, že ani jedno z toho ma nenechá v štichu.“
Pre šéfa liberálov je pohyb prirodzený, no vníma to ako výzvu: „Turistika je moja veľká vášeň. Mám prechodené Tatry aj množstvo trás v zahraničí. Toto však bude úplne iná skúsenosť. Nejde mi o kilometre ani výkony. Mojím cieľom je stretnúť čo najviac ľudí a hlavne ich počúvať.“
Vraj sa nebojí ani medveďov
Cieľom je podľa neho priniesť politiku späť k reálnym problémom občanov. „Dobré riešenia nevznikajú za kancelárskym stolom. Môžete ich navrhnúť len vtedy, keď naozaj poznáte problémy ľudí a rozumiete tomu, s čím sa denne stretávajú.“ Keďže trasa povedie aj cez hlboké lesy, s úsmevom reagoval aj na tému šeliem: „Medveďov sa nebojím. Ak nejakého stretnem, pokojne si vypočujem, aké má problémy (smiech)."
Gröhling potrebuje pomocnú ruku, v teréne si nebude mať ako oprať
Logistika kampane bude minimalistická, s čím súvisí aj jeho úsmevná prosba na záver: „Baliť budem len to najnutnejšie. Pôjdem však 30 dní v kuse a budem veľmi potrebovať požičať práčku. Verím ze sa niekto ochotný nájde.“ Slováci tak môžu lídra SaS v najbližšom mesiaci stretnúť priamo pred svojimi domami v športovom oblečení.
Gröhling vyrazí na kampaň 20. júna a končiť by mal 19. júla.