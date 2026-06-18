Nezvestný slovenský cyklista v Slovinsku: Ministerstvo poskytuje konzulárnu pomoc a je v kontakte s políciou

BRATISLAVA/ĽUBĽANA - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR je v prípade nezvestného 43-ročného slovenského cyklistu informované a prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Ľubľane poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu. Informovali o tom z komunikačného odboru ministerstva.
„MZVEZ SR je o tomto prípade informované a prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Ľubľane poskytuje potrebnú konzulárnu asistenciu. Zároveň je v aktívnom kontakte so slovinskou políciou, ktorá začala pátranie po nezvestnom občanovi Slovenskej republiky,“ reagovalo MZVEZ na žiadosť o stanovisko. Vzhľadom na ochranu osobných údajov a absenciu súhlasu dotknutých osôb však ďalšie informácie poskytnúť nemohlo.
Pátranie v Slovinsku
Slovinská polícia v utorok poobede vyhlásila pátranie po 43-ročnom slovenskom cyklistovi, ktorý sa stratil v oblasti Log pod Mangartom na severozápade Slovinska. Muž podľa polície naposledy kontaktoval svojich blízkych v sobotu večer a následne sa s ním už nedalo spojiť.
Viaceré slovinské médiá informovali, že ide o Miroslava Hutiru z Dolného Kubína, po ktorom slovenská polícia vyhlásila pátranie už v pondelok. Cyklista vstúpil na územie Slovinska z Talianska v piatok v regióne Goriška a smeroval k mestu Tolmin. Odtiaľ vyrazil v sobotu ráno a po niekoľkých hodinách dorazil do oblasti Log pod Mangartom, vyplýva z údajov v jeho cyklistickej aplikácii.
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Okolo 19.00 h poslal svojim blízkym správu, že v oblasti zháňa ubytovanie. Jeho mobilný telefón bol neskôr už nezastihnuteľný. Do pátracej operácie sú zapojení policajti, hasiči, horská záchranná služba, helikoptéra a dron. Muž je približne 170 centimetrov vysoký, strednej postavy a má krátke tmavohnedé vlasy. Jazdí na žltom horskom bicykli, uviedla slovinská polícia.