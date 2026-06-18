Deti do 15 rokov budú môcť jazdiť na bicykli po chodníku: Parlament schválil zmenu pravidiel cestnej premávky

BRATISLAVA - Po novom budú môcť po chodníku jazdiť na bicykli aj osoby mladšie ako 15 rokov. Súčasná právna úprava to umožňuje deťom do 10 rokov a ich sprievodu či ľuďom, ktorí ich na bicykli vezú. Pre týchto ľudí ani pre sprievod sa však pravidlá nemenia. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci schválili ešte začiatkom júna. Zmeny vstúpia do účinnosti v septembri.
Cyklistom zostane povinnosť dbať na chodcov. Po chodníku môžu jazdiť, iba ak neohrozia ani neobmedzia chodcov a musia dodržiavať rýchlosť chôdze. Jazdiť smú len po pravej strane chodníka.
„Cieľom navrhovanej úpravy je umožniť jazdu na chodníku oproti súčasnému zneniu aj deťom - cyklistom vo veku 10 až 14 rokov, ktorí jazdia samostatne. Po dovŕšení veku 10 rokov musia totiž deti na bicykloch používať buď cestu (vozovku), alebo cyklistickú infraštruktúru. Posunutie vekovej hranice reaguje na v praxi často nevyhovujúci stav cyklistickej infraštruktúry a na potrebu podporiť samostatné dochádzanie žiakov základných škôl do školy,“ odôvodnilo úpravu ministerstvo vnútra, ktoré ju pripravilo.