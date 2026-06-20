ZÁHADNÉ zmiznutie Slováka v Slovinsku: Nová posledná STOPA! Veľké pátracie akcie, svedkovia mätú políciu

NOVA GORICA - V slovinských horách sa rozbehlo pátranie, aké tam už dlho nezažili. Po slovenskom cyklistovi Miroslavovi Hutirovi sa stratila akákoľvek stopa a záchranné tímy prehľadávajú doliny, lesy aj strmé úseky pod Mangartom. Informácie od svedkov si odporujú, telefón nezvestného je vypnutý a polícia nevylučuje, že muž mohol prekročiť hranicu do Talianska.
Slovinská polícia v utorok poobede (16. 6.) vyhlásila pátranie po 43-ročnom slovenskom cyklistovi, ktorý sa stratil v oblasti Log pod Mangartom na severozápade Slovinska. Muž podľa polície naposledy kontaktoval svojich blízkych v sobotu (13. 6.) večer a následne sa s ním už nedalo spojiť.
Viaceré slovinské médiá informovali, že ide o Miroslava Hutiru z Dolného Kubína, po ktorom slovenská polícia vyhlásila pátranie už v pondelok. Cyklista vstúpil na územie Slovinska z Talianska v piatok v regióne Goriška a smeroval k mestu Tolmin. Odtiaľ vyrazil v sobotu ráno a po niekoľkých hodinách dorazil do oblasti Log pod Mangartom, vyplýva z údajov v jeho cyklistickej aplikácii.
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Okolo 19.00 h poslal svojim blízkym správu, že v oblasti zháňa ubytovanie. Jeho mobilný telefón bol neskôr už nezastihnuteľný. Po Slovákovi sa už v Slovinsku uskutočnilo niekoľko pátracích akcií, do ktorých sú zapojení policajti, hasiči, horská záchranná služba, helikoptéra a dron.
Pátracie zložky prehľadávali najmä oblasť Logu pod Mangartom, dolinu Loškej Koritnice a Možnice, ako aj trasy smerujúce k horským bodom vrátane úsekov pod Mangartom a cesty na Mangartsko sedlo. V stredu bolo v teréne približne 20 ľudí, z toho 12 psovodov, píše miestny portál Dnevnik. Napriek veľkému nasadeniu sa ho doteraz nepodarilo vypátrať.
Podľa policajného riaditeľstva v Novej Gorici prichádzajú hlásenia od možných svedkov z rôznych lokalít, ktoré si navzájom odporujú. Preto všetky informácie preverujú a analyzujú. Pomôcť majú aj záznamy z kamier v okolí. Keďže ide o pohraničnú oblasť, slovinskí policajti sú v kontakte aj s talianskymi kolegami. Nie je vylúčené, že sa muž mohol dostať na územie Talianska. Pátranie bude pokračovať podľa toho, aké nové informácie sa podarí získať.
Muž je približne 170 centimetrov vysoký, strednej postavy a má krátke tmavohnedé vlasy. Jazdí na žltom horskom bicykli, uviedla slovinská polícia.