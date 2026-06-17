Vážna nehoda pri Malackách: Zrážka motocykla a auta, zasahoval vrtuľník

Dopravná nehoda medzi Rohožníkom a Malackami (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
ROŽNÍK/MALACKY/BRATISLAVA - Medzi Rohožníkom a Malackami zasahoval pri dopravnej nehode okrem ostatných záchranných zložiek v stredu popoludní aj vrtuľník. Zrazil sa tam motocyklista a osobné auto. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
Dopravná nehoda medzi Rohožníkom a Malackami (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)
Cesta II/143 bola podľa polície pre pristátie vrtuľníka krátko neprejazdná. Vodičov vyzvala, aby sa úseku vyhli.